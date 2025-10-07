Pri kraju projekat izgradnje kuće Mileve Marić Ajnštajn





Ruma-Izgradnja spomen kuće Mileve Marić Ajnštajn u Rumi privodi se kraju. Očekivanja su da će kuća velike naučnice, supruge Alebrta Ajnštajna, biti otvorena do kraja godine, s obzirom na to da se u decembru obeležava 150 godina njenog rođenja. Opština Ruma je u više navrata putem konkursa Ministarstva kulture „Gradovi u

fokusu“ dobijala sredstva kako bi se na mestu nekadašnje kuće velike naučnice u Železničkoj 38 ulici izgradila nova, koja će biti depadans Zavičajnog muzeja Ruma.



Mileva Marić Ajnštajn rođena je 19.decembra 1875.godine u Titelu, a u Rumi je živela od 1877.do 1885. U naučnim krugovima navodi se da je Mileva velikim delom zaslužna za Ajnštajnova naučna dostignuća, ali nije samo ona iz porodice Marić bila uspešan naučnik. Njen brat Miloš postavio je temelje oblasti medicine koja se danas zove kloniranje.

Stoga je ovo godina jubileja u Rumi koja će biti obeležena na različite

načine. Turistički i kulturni brend grada će, između ostalog, počivati i na njenom imenu. Turistička organizacija Opštine Ruma izdala je zanimljiv katalog koji prikazuje lik i delo velike naučnice na prijemčiv način za sve generacije.





„Nakon upisanog semestra na medicinskom fakultetu u Cirihu, brzo se prebacila na studije matematike i fizike i tako bila tek peta žena primljena u ovu školu, jedina na ovom smeru, gde je bio i njen budući suprug Albert Ajnštajn. Za njega se udala 1903. Sva deca, Lizerl, Hans Albert i Edvard su kršteni po pravoslavnom običaju. Sa Ajnštajnom nije živela u srećnom braku, ali je 1921.kada je dobio Nobelovu nagradu za fotoelektrični efekat, novčani iznos dao njoj po razvodu. Naučna zajednica nikada nije zvanično priznala

Milevin doprinos, ali mnogi smatraju da je upravo ona bila značajna partnerka u razvoju ključnih ideja moderne fizike. Preminula je 1948.u Cirihu, nakon duge borbe sa bolešću i finansijskim teškoćama. Ona je bila jedna od prvih žena u Evropi sa visokom stručnom spremom iz oblasti fizike i matematike. I danas mnogi smatraju da je upravo njen matematički uvid imao presudnu ulogu u razvoju Ajnštajnove teorije relativiteta.



Podsetimo, kuća u kojoj je nekad živela Mileva Marić sa porodicom (otac Miloš, majka Marija, sestra Zorka, brat Miloš), dugo je bila u privatnom vlasništvu. U prethodnom periodu Opština Ruma je preuzela vlasništvo nad nekretninom sa idejom da se ona obnovi. Zbog dotrajalosti to nije bilo moguće, pa se krenulo u izgradnju nove kuće po uzoru na originalnu. Po planu, završetak radova je

decembar ove godine uoči velikog jubileja kako bi se čitava zajednica na neki način odužila velikoj naučnici koja je detinjstvo i deo školovanja provela u Rumi.





Projekat „Godina velikih jubileja-bolji prostor za bolje sadržaje“ je

