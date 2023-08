Održan šesti gastro vinski festival „Vinski park“: “Duša bez vina kratkog je daha”

Vinski park 2023, najveća regionalna gastro-vinska manifestacija na otvorenom, okupio je proteklog vikenda u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici veliki broj izlagača i posetilaca. Ljubitelji vina degustirali su preko 700 vrsta vrhunskih etiketa iz više od stotinu vinarija, a na gastro delu manifestacije bili su ponuđeni ukusni suhomesnati proizvodi, sirevi i razni delikatesi malih proizvođača. Ove godine zemlja gost bila je Republika Slovenija, zemlja poznata ne samo po lepotama svojih predela, već i po suhomesnatim proizvodima, koje je više hiljada posetilaca imalo priliku da te večeri degustira uz čašu vina.

Кako je istakao Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice Sremske Mitrovice, mitrovački Gradski park po šesti put je pretvoren u Vinski park – najveći vinski događaj otvorenog tipa u našoj zemlji.

-To nisu samo neke naše reči hvale, nego je dovoljno da se osvrnemo oko sebe i da vidimo da je to zaista činjenično stanje. Preko 100 vinarija, preko 20 malih proizvođača hrane sa svojim autentičnim proizvodima i ove godine su privukli i okupili nekoliko hiljada posetilaca ovde kod nas u mitrovakom gradskom parku. Benefiti i efekti ovakve jedne gastro-vinske manifestacije su višestruki, pre svega ostvaruje se opšti cilj, a to je uspon i razvoj vinarstva i vinogradarstva u našem kraju, što doprinosi i razvoju turizma i razvoju privrede Sremske Mitrovice. Pre nekoliko godina započeli smo jednu zanimljivu priču da svake godine gost bude jedna zemlja. Najpre je to bio Portugal, potom Sjedinjene Američke Države, prošle godine Gruzija i sa tom praksom smo nastavili i ove godine. Za zemlju gosta izabrali smo ove godine Republiku Sloveniju, poznatu po kvalitetnim vrhunskim vinima, vinarstvu i vinogradarstvu i po razvijenom vinskom turizmu. Neka od tih kvalitetnih vina mogu večeras da probaju i posetioci na štandu Slovenije uz njihove dobro poznate gastronomske specijalitete kao što su kranjske kobasice i kraški domaći pršut. Ove godine je kao novina u okviru Vinskog parka organizovana Škola vina na terasi Turističkog info centra, koju je vodila naša renomirana somelijerka Marija Bojović – rekao je Samardžić.

Domaćin ovogodišnjeg Vinskog parka bio je dramski umetnik Boris Pingović, prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu, rođen i odrastao u Sremskoj Mitrovici.

-Velika mi je čast što sam dobio priliku da vas pozdravim i da otvorim ovu manifestaciju šesti Vinski park. Naša Sremska Mitrovica definitivno zaslužuje ovako nešto, jer su na ovim prostorima ljudi milenijumima umeli i voleli da prave dobro vino, ali su isto tako umeli i voleli i da ga piju i da uživaju u njemu. Ja otprilike ovako zamišljam raj – dobro vino i fini ljudi, a sve preko toga bilo bi previše. Jer, kao što reče Heraklit “Duša bez vina kratkog je daha” – rekao je Pingović.

Кroz Vinski park čuo se gudački duo „Imperial Strings“, a tokom večeri svirali su sarajevski sastav „Neo Stereo“, kao i „DJ Jazzysad“-a.

Organizator događaja je Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica i Udruženje “Sinergija pozitivnih energija”, a pokrovitelji Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Grad Sremska Mitrovica.

