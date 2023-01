Na ilegalu naterani

Piše: Nemanja Milošević

Uprkos tome što sam se ove teme do sada već sporadično doticao u više navrata, đavo mi ipak ne da mira, pa ćete u redovima koji slede ponovo imati priliku da čitate o jednom poskupljenju.

Ali, ne, neću govoriti o inflaciji koja je izazvana aktuelnom krizom. Govoriću o nečemu zbog čega će me neki od vas osuditi, a neki dizati u nebesa. Ovaj put, reč je o poskupljenju nevezanom za bilo kakvu kriznu situaciju. O poskupljenju koje dobar deo našeg stanovništva već deceniju i više muči i tera na zlo. Naravno, reč je o ponovnom, tradicionalnom poskupljenju duvanskih proizvoda.

Pred Novu godinu, već su počele da kruže one čuvene vesti o desetodinarskom poskupljenju pakle cigareta od prvog januara, a mi pušači smo još jednom dobili priliku da tih deset dinara bacimo u vetar, duboko svesni činjenice da ovim poskupljenjem apsolutno niko istinski ne misli o našem zdravlju, nego isključivo o našem džepu.

Istina, svi već znamo da pušenje i nije baš najzdraviji sport. Duvanski dim sigurno u nekoj meri šteti našem organizmu, ali siguran sam da nije mnogo štetniji po naše zdravlje od vazduha koji širom Srbije svakodnevno udišemo. Pa, da vas pitam, kako ćemo rešiti taj problem, osim što ćemo u nedogled podizati cene registracije vozila?

Nego, da se vratim na temu. Nedavno sam pročitao vest kako naša zemlja zbog nelegalne prodaje rezanog duvana gubi 70 miliona evra godišnje. Iskreno, izričit sam protivnik pušenja rezanog duvana koji ko zna kako je obrađen, da li je fermentisan kako treba i oslobođen dela štetnih materija. Ali, činjenica je da prodaje takvog duvana na ulicama, pijacama i u porodičnim kućama nije bilo dok cene fabričkih cigareta nisu počele vrtoglavo da rastu, sve pod parolom očuvanja našeg zdravlja.

I, šta smo na kraju dobili? Narod je prestao da puši fabričke cigarete, i prešao na ilegalni, ali jeftiniji duvan sumnjivog kvaliteta, koji se, potpisujem, još gore odražava na njegovo zdravlje. I uprkos “trudu”, i dalje smo ostali u evropskom vrhu po broju pušača, još više narušili zdravlje stanovništva, istovremeno podstičući takozvano crno tržište. Dakle, kriminal cveta, a od očuvanja zdravlja – ništa. Iako je, po mom skromnom mišljenju, o zdravlju suvišno i govoriti, uzevši u obzir da od srčanih udara i kojekakvih rakova podjednako umiru i pušači i nepušači.

A kad smo već kod kriminala, poslednjih godina sam primetio još nešto. Na našim ulicama, osim rezanog duvana, moguće je pronaći i prave, markirane cigarete. Iz Rumunije, Bugarske, Grčke, Makedonije, Bosne i Hercegovine i bog te pita odakle još. Te cigarete na sebi imaju strane akcizne markice, a neke paklice su, takođe, sumnjivog porekla, sudeći po ambalaži. Ima tu i škarta (oksidiranog, verovatno u nekom skladištu), ali i dobrih, kvalitetnih cigareta. Odakle su one došle kod nas i na koji način, pojma nemam. Ali sve to me neodoljivo podseća devedesete godine, kada se duvanskim proizvodima trgovalo na sličan način.

I ovakve nelegalne trgovce možemo hapsiti u nedogled, jer, sve dok je neka roba zbog cene ili nekog drugog razloga nedostupna širem krugu potrošača, njena prodaja na crnom tržištu će cvetati zbog povećane tražnje. Posebno uzevši u obzir činjenicu da prosečnog potrošača uopšte ne zanima gde će nabaviti cigarete i da li će za njih biti plaćena akciza, sve dok može da prođe nešto jeftinije.

Share this: Twitter

Facebook