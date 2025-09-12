NERAZJAŠNJENA MISTERIJA: Da l’ je nadvožnjak il’ je natputnjak?

Piše: Nemanja Milošević

Uprkos tome što je nauka vrtoglavo napredovala, na svetu i dalje postoji čitav sijaset nerazjašnjenih misterija. I dalje se vode žučne rasprave o tome da li je starija koka ili jaje, ko je ozidao egipatske piramide, da li su vanzemaljci ikada sleteli na Zemlju, gde je kraj Kosmosa… Ali, sve te misterije mačiji su kašalj u odnosu na onu koja ovih dana potresa Srbiju.

Da li je nadvožnjak ili je natputnjak? To pitanje do dana današnjeg ostalo je večita misterija na koju niko još nije uspeo da ponudi potpun i apsolutno ispravan odgovor. A, ako do razjašnjenja ne dođe u dogledno vreme, postoji ozbiljna opasnost da upravo naziv ove građevine bude uzrok novih sukoba međ` Srbljem.

Mi, novinari, uglavnom se držimo zvaničnog naziva ovog arhitektonskog čuda, te ga u zvaničnim saopštenjima „Puteva Srbije“ nazivamo natputnjakom. Ali, čini se da dobar broj građana, ogorčen aktuelnom društveno-političkom situacijom (što je u demokratskom društvu razumljivo), više ne zna na koji način da ispolji svoj revolt, te se ovih dana na glavnom udaru internetskih revolucionara našla struktura na stubovima koji nose put, a koji se pritom proteže iznad drugog puta. Tako, zbog tog zvaničnog naziva sastavnog dela ukrštanja puteva koje nije u nivou, novinari ispadoše nepismeni.

I baš ta misterija, ogolila je besmisao u koji su otišla politička trvenja u Srbiji poslednjih meseci. Da postoje politička neslaganja, to je sasvim jasno. Da i kod nas ima izrevoltiranih građana nezadovoljnih vlašću, i to je jasno. Da postoji i druga strana, koja je zadovoljna i kojoj do promena nije, i to je evidentno. I sve su to normalne stvari, koje, kao što sam već jednom prilikom rekao, nisu nove ni kod nas, niti u svetu.

Ali, kad stvari izmaknu kontroli, i kada politizovanje običnih, životnih stvari uzme maha, to ne može da valja. I, uopšte mi nije jasno kakve veze stručni naziv jedne vrste puta ima sa uzrocima političke krize, pa i samim demonstracijama zbog novosadske tragedije. Koliko vidim, u današnje vreme, postalo je bitno samo pronaći krivca za bilo šta, na čemu bismo mogli da iskalimo svoje nezadovoljstvo. I tu više nije važno ni ko je u pravu, ni koliko je tema relevantna, ni da li smo se sa njom prethodno upoznali. Važno je samo krivicu za lične frustracije svaliti na drugog i pokrenuti raspravu oko bilo čega. I važno je svaku osobu čiji nam se stavovi ne sviđaju nazvati ćacijem ili blokaderom. U ovoj situaciji, zabranjeno je, izgleda, biti neka treća ili peta strana, neupletena u sukob koji preti da eskalira. Zabranjeno je biti svoj. Pa čak i taj nadvožnjak ili natputnjak nazvati onako kako ti želiš.

S tim u vezi, postoje i dobri ljudi koji su radi da reše ovu misteriju, i donesu bar malo mira našem pašaluku. Moje kolege, upitale su „Puteve Srbije“ da sa stručnog stanovišta našim građanima objasne zašto se natputnjak zove baš tako. A ovu dragocenu informaciju podelićemo sa svojim čitaocima čim dobijemo odgovor.

