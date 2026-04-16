Dečija igra ili izazivanje požara, šta je opasnije?

Piše: Nemanja Milošević

U susret uskršnjim praznicima, sve je delovalo kao da se stvari na igralištu u ulici 1. novembra u Bloku B vraćaju u normalu. Koševi, koje je neko zapalio pre četiri meseca, nedavno su obnovljeni i deca su polako počela da se vraćaju na omiljeno mesto za igru. Višedecenijski vesnik proleća na ovom mestu – košarkaška lopta – ponovo je počela da trese mrežice.

Ali, ne zadugo. Pre neko veče, oko devet sati, na igralištu se pojavila narodna milicija. I to, ne da bi saopštila deci i građanima da su počinioci krivičnih dela počinjenih u januaru ove godine otkriveni i privedeni pravdi, nego da bi kratko i jasno rekla – razlaz!

Ovako brza reakcija milicije izazvana je prijavom koju je, kako saznajem iz pouzdanih izvora, uputio jedan komšija, koji nikako nije mogao da podnese zvuk košarkaške lopte. I tako deca na igralištu odjednom postadoše delinkventi. Ni ne znajući da igranjem basketa ozbiljno narušavaju javni red i mir!

Raziđoše se deca. Raziđoše se i milicioneri. Ali neko, ko je iz prikrajka vrebao, nije otišao sa mesta zločina. Samo petnaestak minuta kasnije, na igralište je bačeno prerađeno motorno ulje, ali se patrola nije vratila.

Zato, pitaju se stanovnici ulice 1. novembra, pa i sama deca, jednu stvar. Ako je milicija reagovala na dečiju igru kao „narušavanje javnog reda i mira“, šta je potrebno da bi nadležni reagovali na krivično delo „izazivanje opšte opasnosti“? Ili je dečija igra možda opasnija od izazivanja požara na dečijem igralištu, ili od izlivanja opasnih materija na istom? Pitaju se i da li će počinilac ovih nedela dobiti zasluženu kaznu od šest meseci do pet godina zatvora, ili će, takođe po krivičnom zakoniku, makar biti udaren po džepu?

Epilog je, izgleda, još daleko. Samo, ne ide mi u glavu još uvek, kako nekome dečija igra može da smeta? Zvuk dece, koja ne drndaju mobilne telefone, nego vreme provode na igralištu?

A, zanima me i još nešto. Kako onaj koji ne podnosi tackanje lopte uspeva da se nosi sa vozovima koji mu redovno prolaze pored kuće? Da li zove miliciju kad voz za luku po pola sata drnda preko razjebanog prelaza? Ili kad na „glavnoj“ pruzi „protutnji“ Štadlerova mašina na relaciji Beograd-Šid? Nešto nisam primetio da je patrola ikad zaustavila kompoziciju i rekla mašivonođi da se raziđe sa pruge, jer narušava javni red i mir.

I za kraj, moram da dodam. Fina nešto ova nova deca. Sem igranja loptom i ljuljanja, izgleda da ne znaju ništa. U moje vreme (nikad nisam voleo ovu sintagmu, al` moram da je izgovorim), zaseda bi odavno bila postavljena negde oko prugice. A kakva zvrčka bi zadesila počinioca ovih nedela, bog sveti zna. U svakom slučaju se ne bi lepo proveo. Naravno, ne pozivam ni na šta. Samo kažem kako bi to nekad izgledalo…

A odrasli? Pa, miran i skroman svet živi u toj ulici. Oni bi samo hteli da im se deca igraju bez bojazni za njihovu bezbednost. Prvi korak, kažu, mogla bi da bude i poneka nadzorna kamera, jer uslovi za njihovu postavku postoje. Pa da vidimo onda otkud pevac kukuriče…

PS: Tekst priređen 13. aprila i objavljen u Sremskim novinama 15. aprila 2026. U međuvremenu je na ove incidente reagovala lokalna samouprava, a gradonačelnik je najavio krivičnu prijavu protiv počinioca.

