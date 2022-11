„Ukusi Vojvodine“ prvi put van Novog Sada

Proteklog vikenda na gradskom šetalištu u Inđiji po prvi put van Novog Sada, održana je gastronomska manifestacija „Ukusi Vojvodine“ koja je okupila tridesetak učesnika. Izmešali su se mirisi kuvanih jela kao što su sarma, prebranac, gulaš, te kobasice s kačkavaljem, riba na talandari, piletina u kavurmi, pa papci u saftu… a onda štrudle s makom i orasima, vanilice i drugi sitni kolači i sve je to moglo da se zalije vinima, rakijama i domaćim limunadama. Dakle, bilo je za svačiji ukus po nešto iz ponude malih proizvođača koji tek na ovakvim mestima postaju vidljivi, a kvaliteti njihovih proizvoda na ceni.

Direktor Turističke organizacije opštine Inđija Milan Bogojević je izrazio zadovoljstvo organizacijom događaja i činjenicom da su posetioci zainteresovani za proizvode malih proizvođača.

–Jako je bitno da se mali proizvođači prepoznaju, da prepoznajemo lokalno, da prepoznamo i ovo naše jer ovde imamo šest naših izlagača koji pored prodaje treba da vide i kako to drugi iz Vojvodine pakuju svoje proizvode, kako ih prodaju i kakav je to marketing kojim se oni služe. Isto tako i da i naša škola prisustvuje spremanju i razgovara s jednim od naših najboljih kuvara Sašom Mišićem, izjavio je na otvaranju direktor TO Inđija Milan Bogojević.

-Ova manifestacija ima i širi društveni interes. Ono što mi želimo kada dolazi do organizovanja ovakve vrste manifestacija jeste da na njima bude, pre svega kvalitetna ponuda. Ovde je sve kvalitetno od postavke, pa nadalje i ovo je prilika da poljoprivredni proizvođači mogu svoje proizvode da izlože na ovakvom prostoru i da građani vide čime se oni bave – rekao je Palimir Tot, zamenik Pokrajinskog sekretara za privredu i turizam u Pokrajinskoj vladi i dodao da je Pokrajina preko Sekretarijata za privredu i turizam prošle godine za manifestacije ovakvog tipa putem konkursa podelila preko 10 miliona dinara.

On je kazao da je ove godine do septembra broj stranih turista u Vojvodini povećan za 56 odsto, te da i inđijska opština doživljava svoju ekspanziju u turizmu. Кako je zapaženo i sve veći broj domaćih turista opredeljuje se za severnu Pokrajinu, kao i da se oni koji dođu u Vojvodinu prvi put uvek vraćaju ponovo. Najviše se posećuje Fruška gora gde imamo ekspanziju verskog turizma, vinskog, biciklističkog, rekreativnog i sportskog turizma, a posećuju se i Palić i Subotica, kao i Vršačko vinogorje itd.

G.M.

