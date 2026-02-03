„Dečak sa Dunava“ pred Mitrovčanima

Nova knjiga sremskog hroničara iz Starih Banovaca i dugogodišnjeg prijatelja Sremskih novina, Borisa Miljkovića, predstavljena je protekle nedelje i u Sremskoj Mitrovici. „Dečak sa Dunava“ treća je Miljkovićeva zbirka priča kojima svakom čitaocu budi emocije, vraćajući ga u neka prošla vremena.

Iako neplanirano, promocija nove knjige pretvorila se u promociju svih dosadašnjih Miljkovićevih dela – „Duša Srema“, „Dete Srema“ i „Dečak sa Dunava“, sa dobro poznatom misijom. Novac prikupljen od prodaje knjiga namenjen je teško oboleloj i socijalno ugroženoj deci, a ovaj put, Boris je pomoć namenio jednom učeniku Osnovne škole „Sveti Sava“.

O Miljkovićevom stvaralaštvu i humanitarnom radu govorili su Magdalena Kerečki iz batajničkog Udruženja „Šarani“ i Nemanja Milošević, glavni i odgovorni urednik Sremskih novina. Borisove priče čitala je Sandra Štetina, a u kulturno-umetničkom programu učestvovali su Ivana Marketanović i Siniša Vazmić. Ovaj događaj, povodom kog se u Galeriji „Lazar Vozarević“ tražila stolica više, organizovao je Centar za kulturu „Sirmijumart“.

