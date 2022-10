Najava isključenja struje za petak, 7. oktobar

Za petak, 7. oktobar najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova

Naselje Matije Huđi od broja 2 do 20, od 48 do 58, od 62 do 68 i b.b.

Кralja Petra prvog broj 82

Ratarska od broja 1a do 5, od 21 do 23, od 29 do 37, od 2 do 36 i broj 17 ulazi 1, 2 i 3

Toplotne podstanice Ratarska brojevi 17 i 23

OŠ “Zmaj Jova” – ul. Ratarska broj 5

Pekara “Ledinić”, “Кameleon” – ul. Ratarska broj 2

A. Čarnojevića od broja 5 do 7

Stari šor brrojevi 121, 127 i 137

Toplotna podstanica Stari šor broj 127

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Matije Huđi od broja 1 do 13, od 23 do 39, od 65 do 71 i brojevi: 60, 70, 76, 97 i b.b.

Toplotne podstanice Matije Huđi brojevi: 23, 27, 33, 60, 76, 97

Samoposluga “Mačak” – Matije Huđi b.b.

Vase Stajića od broja 1 do 29 i od 2 do 40

Vase Pelagića od broja 1 do 27 i od 2 do 34

Petra Preradovića broj 41

Ratarska broj 38

Vladimira Matijevića od broja 53 do 77 i od 38a do 48a

Batrovci od 08:00 do 09:30 časova

Granični prelaz Batrovci – Carina, Policija i poslovni objekti na graničnom prelazu

Radio bazna stanica Vip – Telenor na graničnom prelazu Batrovci

Pinkijeva od broja 1 do 79 i od 2 do 70

Ive Lole Ribara od broja 1 do 33 i 2 do 6

JNA od broja 1 do 47 i od 2 do 56

Osnovna škola “Vuk Кaradžić” – ul. JNA broj 34

Šidska od broja 3 do 23, od 2 do 16 i b.b.

Matije Gupca od broja 1 do 37 i od 2 do 32

“Telekom Srbija” – “Batrovci SMX01” – ul. M. Gupca broj 2

Bazna stanica mob. telefonije “RBS SMX” – ul. M. Gupca broj 37

Hidroforsko postrojenje – ul. M. Gupca broj 4

