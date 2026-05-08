Obustavlja se saobraćaj u delu ulice Petra Preradovića u Sremskoj Mitrovici
8. maj 2026. godine

Preduzeće „Sirmijum put’’ d.o.o. kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će doći do potpune obustave saobraćaja u delu ulice Petra Preradovića od raskrsnice sa ulicom Tarasa Ševčenka do kružne raskrsnice „Blok B’’ u Sremskoj Mitrovici, u periodu od 11. maja do 11. juna 2026. godine.

Radovi na ulici Petra Preradovića se izvode prema Projektnoj dokumentaciji za rekonstrukciju i dogradnju saobraćajnice i izgradnje atmosferske kanalizacije, parking prostora, biciklističkih i pešačkih staza, javne rasvete u predmetnoj ulici.

Od građana se očekuje da poštuju novopostavljenu saobraćajnu signalizaciju za vreme izvođenja radova i koriste alternativne pravce.

Tokom novog izmenjenog režima saobraćaja, teretni saobraćaj će se odvijati neometano – trasom teretne saobraćajnice.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

