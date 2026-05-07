  • četvrtak, 7. maj 2026.
Izmena režima saobraćaja zbog artiljerijskog gađanja na poligonu u Nikincima
Servis | Vesti
0 Komentara

Izmena režima saobraćaja zbog artiljerijskog gađanja na poligonu u Nikincima

7. maj 2026. godine

Jedinica Vojne pošte 2342-8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja vršiti 8. maja, na poligonu u Nikincima, u vremenu od 8.00 do 19.00 časova.

U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovci, Jarak i Nikinaca, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti. Granice opasnog područja biće obeležene tablama upozorenja, a na prilaznim putevima stajaće stažari i policijski službenici čija se naređenja moraju strogo poštovati.

U toku izvođenja gađanja na teritoriji vojnog poligona Nikinci postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila koji predstavljaju opasnost za lica koja im se približe ili ih diraju. Vojska upozorava stanovništvo da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje ili diranje nerasprsnutih zrna i da su pri nailasku na takva zrna, dužni da o tome obaveste organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja je u obavezi da to prijavi Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, najkasnije do 15. maja 2026. godine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Besplatna poseta zoo-vrtu vikendima za građane pećinačke opštine
categories_image
Sedam saobraćajnih nesreća, više povređenih
categories_image
Završena izgradnja mosta preko kanala Kudoš kod Rigovog mlina u Rumi
categories_image
Novo zelenilo u vrtiću Kockica u Rumi
categories_image
Laćarci na kvizu testirali znanje o Branku Ćopiću
categories_image
Gradsko finale „Lige malih šampiona“ okupilo oko 250 mališana
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Inđija

U toku rekonstrukcija trotoara u...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za pet...

categories_image

Društvo | Hronika | Šid | Vesti

Krivična prijava protiv 15-godiš...

categories_image

Servis

Bez povređenih juče u saobraćaju

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt