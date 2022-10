Miholjski susreti sela- promocija istočnog dela iriške opštine

Grgeteg- Drugi put u Opštini irig se organizuje manifestacija „Miholjski susreti sela“, ovog puta u malom selu Grgeteg. Manifestaciju posvećenu sleu ove godine organizovali su Kancelarija za mlade Opštine Irig i Opština Irig, uz podršku Ministarstva za brigu o selu. Partneri na ovogodišnjem projektu su seosko turističko domaćinstvo „Đeram Grgeteg“ i Pekara Perić iz Iriga. Ministarstvo za brigu o selu je definisalo kao cilj obogaćenje društvenog i sportskog života stanovnika u selima i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno -istorijskog nasleđa i upravo su ovakve manifestacije prilika da se prisetimo šta su naši preci stvarali, kako su se zabavljali i poštovali, rečeno je prilikom otvaranja manifestacije. Za Opštinu Irig ovakva manifestacija je pored svega navedenog korisna da se posetioci koji obilaze ovo selo prilikom posete manastiru Grgeteg još bolje upoznaju sa lepotama ovog kraja.

-Odziv izlagača je veoma dobar, ovde su udruženja žena iz svih naših sela, proizvođači domaćih prehrambenih i drugih proizvoda, ali i ostalih rukotvorina autentičnih za naše ponedblje. Možemo reći da je ovogodišnja manifestacija uspešnija od prve koju smo 2021.organizovali u Vrdniku, imali smo i lepše vreme, više izlagača i daleko veći broj učesnika, posebno dece. Tu su deca iz naših kulturno umetničkih društava, a raduje nas i to da su nam se priključili i brojni turisti koji su po ovako lepom danu došli da obuđu manastir Grgeteg, rekao je Nikola Bojčić, koordinator Kancelarije za mlade Opštine Irig.

Grgeteg je malo planinsko selo sa oko 50 stanovnika, okruženo vinogradima, plantažama voća i šumom Nacionalnog parka Fruška gora, a beleži sve veće tržišno učešće na turističkoj ponudi u opštini Irig. Tu se pre svega misli na sve veću posetu manastiru Grgeteg, poznatom i po ikonostasu Uroša Predića, ali i po ikoni Trojeručici. U blizini kapije manastira Grgeteg nalazi se i geološko-paleontološko nalazište na kome je otkriveno preko 40 vrsta fosilne faune mekušaca iz nekadašnjeg Panonskog mora. Jedan od primera kako se neguje tradicija i očuvanje sela i života na selu je i novo kategorisano seosko turističko domaćinstvo „Đeram“ .

-Ovo je najbolji način da promovišemo i ova mala mesta i istočni deo optšine koji nekako bio nepravedno zapostavljen u odnosu na Vrdnik i Irig ili Malu Remetu koji su se već ostvarili svoj turistički potencijal. Ovo je najlepši način da pomovišemo konkretno ova sela Grgeteg, Veliku Remetu, Krušedol, Neradin…Očekujemo da će izgradnjom ovih novih puteva, pre svega Grebenskog i puta od Iriga do Neraindks česme, doći mnogo više ljudi i turista. To je automatski i mnogo novih potencijala za razvitak neke nove turističke investicije i radnih mesta. To je prilika za domaće stanovništvo, da promoviše i svoje proizvode i smeštaj, kako bismo sačuvali naša sela, nas, da ostanemo na ovim prostorima, a to i jeste i cilj ovih manifestacija, rekao je Miodrag Bebić, zamenik predsednika Opštine Irig.

On je dodao da se uveliko radi na promociji istočnog dela Opštine Irigu uturističkom smislu. Završena je prva faza rekonstrukcije državnog puta od Iriga prema Maradiku. U Velikoj Remeti se gradi novo turističko-vikend naselje. Posetioci u ovaj kraj dolaze najviše zbog tri važna manastira- Grgeteg, Velika Remeta i Krušedol, a kako kažu u Opštini Irig, na njima je da unaprede putnu i svu ostalu infrastrukturu i smeštajne kapacitete kako bi turisti i u ovom kraju ostajali dan više.

