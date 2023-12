U Kuzminu uređena deponija Ciglana

U Mesnoj zajednici Kuzmin u sklopu redovnih poslova u ovoj godinu uređena je deponija Ciglana i poravnat postojeći put.

Kako kaže predsednik Saveta MZ Kuzmin Miroslav Raković, sanirano je, takođe, i smetlište Šidina, kao i stara stočna jama koji su dati na održavanje “Vojvodinašumama”.

-Tamo je posađen bagrem, tako da taj deo sela sada izgleda veoma lepo. Mesna zajednica apeluje na meštane da vode računa o čistoći našeg sela i da đubre bacaju samo na mesta koja su za to predviđena. Isto se odnosi i na uginule životinje, jer postoje kontejneri za animalni otpad koji su namenjeni za njihovo odlaganje, a ne da se ostavljaju pored njih, jer se na taj način đubre raznosi na sve strane. Ogromni su troškovi da se to sve sanira i dovede u red, a kako će to u buduće izgledati zavisi samo od nas i naših navika – kaže predsednik MZ Kuzmin Miroslav Raković.

Projekat “Mitrovica, zeleni grad” sufinansira se iz budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X