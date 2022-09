Održan tradicionalni šidski vašar, najtraženiji delovi za poljomehanizaciju

I ovog meseca u Šidu je održan tradicionalni vašar. S obzirom da smo na pragu sezone žetve, pored odeće, obuće i hrane, najtraženiji su bili delovi za traktore i poljoprivrednu mehanizaciju.

Svakog meseca na šidskom vašaru je i Jovo Sudar, kovač iz Velikih Radinaca, koji je u ponudi imao delove za plugove za oranje. Кaže da se njegovi proizvodi najviše traže u septembru i oktobru kada je udarni period za radove na njivi, te da su najbolji kupci iz Hrvatske, jer imaju veću platežnu moć u odnosu na domaće. To je potvrdio i poljoprivrednik iz Vašice, koji je na vašaru kupio samo jedan deo za traktor po ceni od 2.300 dinara.

Slabiji pazar ove godine je imao i prodavac delova za ruske traktore. On smatra da je razlog tome inflacija i poskupljenje svega, pa i proizvoda koji se nalaze u njegovoj ponudi. Najviše se traži sitni potrošni materijal, koji je ujedno i najjeftiniji.

Na štandu jedne sremskomitrovačke firme za distribuciju poljomehanizacije tog dana na vašaru mogli su da se pogledaju tanjirača, atomizer i rasipač đubriva.

-U zavisnosti od veličine pluga cene se kreću od 2.000 do 16.000 evra sa PDV-om. Recimo, ovaj izloženi plug obrtač sa četiri brazde košta 10.500 evra. Što se tiče atomizera, jedan od najjeftinijih modela je 198.000 dinara, a od veličine cene idu i tri puta duplo veće. Tanjirače su od 5.900 do 7.100 evra, a rasipači od 1.100 do 1.300 evra. Кupci su uglavnom sa teritorije Srema, imali smo interesovanje i od onih koji na vašar dolaze iz Hrvatske, ali do sada nismo sa njima realizovali prodaju. Mi nudimo i naš prevoz i da mi završimo izvoznu dokumentaciju, ali ipak za ovih pet godina koliko poslujemo nismo imali nikakvu prodaju tamo – kaže Aleksandar Sretenović iz ove firme i dodaje da su prodajom u ovoj godini zadovoljni, jer je bila bolja nego prethodna sezona, ali da u narednom periodu očekuju pad zbog velike suše i malih prinosa.

Iako je nekada šidski vašar bio poznat i po prodaji stoke, ali već dugi niz godina to nije slučaj.

Na septembarskom vašaru zatekli smo samo Stevu Brekića iz Vašice, koji je svoju kozu i jare prodao za 20.000 dinara.

-Prodajem ih jer sam star i bolestan, pa mi više ne trebaju. Imam 82 godine i ne mogu da se brinem o njima. Ja sam vašarski čovek, ali sve se sad promenilo. Zatvaraju vašar i sele ga na drugu lokaciju, tako da to više nikad neće biti kako je nekad bilo – kaže Steva Brekić iz Vašice.

I, uprkos tome što je ovaj, kako kažu poslednji vašar na ovom mestu, obećavao, bar kada je reč o poseti, vremenski uslovi su rešili da sve ispadne drugačije. Reka ljudi nestala je sa prolaza između tezgi sa prvom kišom. Ipak, čini se da nisu baš svi otišli svojim kućama, a po svemu sudeći, kiša je bila samo razlog za predah ispod nekog od šatora, uz hladno pivo i vruće pečenje.

S. M.

Share this: Twitter

Facebook