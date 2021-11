Cvetin Aničić, režiser AP “Branislav Nušić”: U pripremi dve nove predstave

Amatersko pozorište “Branislav Nušić” u Šidu se i ove godine sa predstavom “Rođene” koja za temu ima borbu protiv diskriminacije i nasilja uključilo u kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

Кako ističe Cvetin Aničić, režiser, ovakve teme se u šidskom amaterskom pozorištu kroz scenski izraz obrađuju već 15 godina, a u želji da se dopre do svesti društva o tome da na nasilje ne možemo ostati nemi.

– Često kroz predstave ovog tipa opisujemo položaj žrtve u društvu. I stalno postavljamo isto pitanje: koliko žrtve veruju institucijama koje su tu da ih uzmu u zaštitu? Zašto postoji veliko nepoverenje? Jer, u većini slučajeva žrtva rađe pristaje na trpljenje nego na reakciju, prvo iz straha, a drugo iz nepoverenja prema institucijama. Nažalost, u našoj zemlji zakon još uvek nije na strani žrtve, nego je nekako više na strani advokata. Iz prakse smo mogli da vidimo da onaj koji ima rečitijeg advokata, taj dobija spor, a pravda ostaje negde lebdi. Veliki broj je zabeleženih slučajeva nasilja i ubistava, a to je upravo iz razloga što nasilnik nije adekvatno procesuiran, nego je pušten da se brani sa slobode. Moramo shvatiti da nasilje kao pravni slučaj ne može nikada zastariti, nego da svaki nasilnik mora biti detaljno procesuiran i adekvatno kažnjen. Samo tako će se smanjiti stopa nasilja u našoj zemlji. A dok se to ne desi ostaje samo nama umetnicima da radimo na buđenju svesti i čistom prikazu. Iskreno se nadam da će ova predstava uticati na razum roditelja i da će samo posle odgledane predstave zagrliti svoje dete – kaže Aničić.

Predstava “Rođene” bavi se problemom neželjene ženske dece. Кod nas još uvek nije iskorenjen stav prema polu deteta, s obzirom da je za veliki broj porodica bitno da dete bude muškog pola kako bi nasledilo prezime, produžilo lozu i ostale patrijahalne i tradicionalne fraze. Većina ženske dece oseća se nedovoljno prihvaćeno, pa čak i od strane majki, koje rađanjem muškog deteta smatraju da su zadovoljile ego svojih muževa. Nije retko da se roditelji obraćaju svojoj ćerki ili da joj tepaju “sine moj”. Poruka je jasna “volim te isto kao da si mi sin”. Ako ćerka mora da bude “sin” da bi bila voljena, onda izražavamo jednu u kulturi ukorenjenu diskriminaciju prema ženskoj deci.

– Mi ovom predstavom jasno dajemo do znanja da pol deteta nije bitan, jer svako dete zaslužuje da bude voljeno, a upravo to koliko dete pati kada nije prihvaćeno i koja bujica emocija navire ogleda se kroz ovu melodramu. Ovo je težnja ka zagrljaju, želja za ljubavlju…Taj refren predstave koji se prožima kroz celu predstavu :“Ne zovi me sine …Ćerka sam!”, jasno nam pokazuje želju ženskog deteta da odbrani svoj identitet. Nikako ne treba stavljati na vagu važnost pola deteta, jer dete je jednostavno produžetak naše vrste koje mora da se “zaliva” ljubavlju i pažnjom kako bi bujalo kroz život – kaže o novoj predstavi režiser.

Osim Aničića, koji je zadužen za režiju, u predstavi igraju glumice: Tamara Oreščanin, Srna Aničić, Martina Petković, Nektarija Jagodić, Ana Tešić, Lena Šuvaković i Neda Gligić, dok je briga o kostimu poverena Ilijani Oreščanin.

Pored predstave “Rođene” koja ima jaku socijalnu poruku, šidsko Pozorište uveliko radi i na predstavi za decu “Jedno slovo jedan glas” o Vuku Stefanoviću Кaradžiću i njegovoj reformi azbuke. Reč je o monodrami za decu gde jedan lutak Vuk Кaradžić deci na komičan način pokazuje azbuku i zajedno s njima vrši njenu reformu. Tekst, režiju i glumu potpisuje Cvetin Aničić, lutkar po profesiji, a predstava će biti premijerno izvedena na Festivalu monodrama za decu u Novom Sadu početkom decembra.

– Lutka je nepravdeno zapostavljena u pozorištu i nekako modernizacijom pozorišta lutka polako gubi svoju formu koju je imala. Moja želja je da je sačuvamo i da kroz zanimljivog lika Vuka Кaradžića koji je govorni ginjol deci približim taj lutkarski geg koji dugo nismo videli. Predstava je duhovita i vesela i svakako će mališanima približiti život i delo Vuka Stefanovića Кaradžića – dodaje Aničić.

S. Mihajlović

