28. Sremska kobasicijada zakazana za 8. februar

Udruženje “Sremska svinjokolja i kobasicijada” iz Šida organizuje tradicionalnu gastronomsko privrednu manifestaciju 28. Sremsku kobasicijadu koja će biti održana u subotu, 8. februara 2025. godine, u Slovačkom domu u Šidu.

Centralni događaj biće takmičenje, odnosno javno (edukativno) ocenjivanje suvih sremskih fermentisanih kobasica, od ove godine u tri kategorije: sremska kobasica, međunarodna kobasica i kulenova seka. Komisija će 8. februara od 12 do 18 časova ocenjivati uzorke, u sali Slovačkog doma. Tom prilikom komisija će svaki uzorak prezentovati publici.

Suve Kobasice (1 par) mogu se predati u Slovačkom domu u Šidu od srede, 5. februara 2025. do petka – 07. februara – od 16 do 22 časa, i u subotu – 8. februara – od 8 do 11 časova.

U večernjim satima 8. februara od 19 časova, biće organizovana svečana večera uz tamburaški orkestar “Sremska Banda”, u Velikoj sali Slovačkog doma sa proglašenjem pobednika i dodelom nagrada.

Cena ulaznice za večeru je 1500 dinara. Svi koji predaju uzorak Suve kobasice na tamičenje (1 par), imaju besplatnu ulaznicu za večeru.

Vaše mesto za večeru možete rezervisati preko facebook profila „Sremska Kobasicijada“ ili putem telefona na broj: 064/047-13-79 (svaki dan od 18h do 22h).

Sve ostale informacije možete dobiti na telefon: 063/721-39-76 Miroslav Kukučka, predsednik Organizacionog odbora manifestacije.

