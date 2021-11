Ako pomognem bar jednoj osobi, moja misija je ispunjena

Opšte je poznato da o zdravlju počinjemo da razmišljamo tek u trenutku kada nas nešto zaboli. I to, bez obzira na to da li smo tinejdžeri ili smo u srednjim godinama. Sve brži tempo života ne ostavlja nam dovoljno prostora da razmišljamo o tome u kakvom se stanju naše telo nalazi, a, ruku na srce, nemamo ni naviku da se edukujemo o sopstvenom zdravlju.

Takvo stanje, bar kada su mladi u pitanju, rešila je da promeni Rumljanka Nikolina Ilić, studentkinja završne godine žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Kao stažistkinja Nezavisnog društva novinara Vojvodine, uzela je učešće u projektu „Local Media and Young Journalists Fight against COVID-19 Disinformation“, podržanom od strane “The Balkan Trust for Democracy: A project of the German Marchal Fund” i USAID-a, u okviru kog je nastao i njen podkast “NaZdravlje”, u produkciji Fabrike kreativnosti.

– Kada je izašao konkurs za stažiranje u NDNV-u, dvoumila sam se da li da se prijavim. Četvrta sam godina, imaću mnogo obaveza na fakultetu, stalno sam preispitivala sebe da li mi treba dodatno opterećenje i obaveza, ali je ipak pobedila ona znatiželjna strana koja želi da proba nešto novo. Dobro je što je ona pobedila, jer mislim da je ovo izuzetna prilika. U okviru projekta stažisti su raspoređeni u nekoliko različitih medija. Tako sam došla do Fabrike kreativnosti koja se bavi produkcijom podkasta. Sada mogu da kažem da sam se potajno i nadala da ću biti tu raspoređena, jer sam privatno veliki fan, obožavam da slušam podkaste i mislim da su oni budućnost novinarstva, iako ih ne pokreću isključivo novinari. Daju nam ogromnu slobodu, svu svoju kreativnost možemo da izrazimo kroz zvuk, a imamo mogućnost da se igramo sa njim stvarajući priče. I to, uglavnom, jako bitne priče – priča Nikolina, a, tu činjenicu potvrđuju i teme njenog podkasta, koje su, kaže, u poslednje vreme prilično zapostavljene.

– Iako se u poslednje dve godine konstantno priča o zdravlju, smatram da su teme o kojima ja govorim nepravedno zapostavljene i da se malo o njima zna. Bavim se najčešćim oboljenjima kod mladih, jer su moja publika uglavnom studenti i mladi ljudi. Oduvek sam bila bolešljiva, od kako znam za sebe, idem često kod lekara, što zbog kičme, što zbog problema sa vidom, ali pored toga, nikada nisam imala neka druga, kvalitetna sredstva informisanja. Zato mislim da je bitno da razgovaramo o tome, da znamo kako možemo da sprečimo pojavu određenih bolesti, šta su simptomi i kako, ako do bolesti i dođe, treba da je tretiramo. Smatram da zbog brzog tempa života ponekad zapostavljamo sebe i svoje zdravlje. Kao mladi, retko kad razmišljamo o tome da možda baš mi možemo da se razbolimo, da su sistematski pregledi jako bitni i da je prevencija ključ zdravlja – kaže Nikolina.

Njen prvi podkast bio je inspirisan sopstvenim iskustvom, a reč je bila ni manje, ni više, nego o insulinskoj rezistenciji, koja u poslednje vreme nije nimalo retka pojava među mladima.

– Baš u periodu kada smo pokretali podkast, dijagnostifikovano mi je stanje insulinske rezistencije. I baš zato što sam ja o tome malo znala, rodila se želja da informišem ljude. Iskoristila sam priliku da moji slušaoci, ali i ja, naučimo nešto o tome. U trenucima kada sam bila isprepadana zbog dijagnoze, razgovarala sam sa nutricionistkinjom koja je usko specalizovana baš za problem insulinske rezistencije i sa devojkom koja se četiri godine bori sa njom. Njih dve su bile tu da ohrabre i mene, ali i sve one koji se bore sa ovim. Baš zbog toga, ta prva tema je lično meni bila jako bitna, želela sam da je obradim što je bolje moguće i zaista sam naišla na mnogo pozitivnih povratnih reakcija – kaže Nikolina.

Svojim podkastom, jasno je, ona ostvaruje jednu vrlo važnu misiju, jer, jedino na taj način, složićemo se, moguće je prići mlađoj publici, koja je prilično redak gost na tribinama i drugim predavanjima o zdravlju koja se odvijaju uživo.

– Kada sam ulazila u celu ovu priču sa podkastom, jedino što sam znala bilo je to da želim da svojom pričom pomognem nekome. Cilj mojih emisija jeste, pre svega, edukacija. Svesna sam toga da ljudi mogu da uđu na internet, ukucaju „insulinska rezistencija“ i da im izađe milion članaka o njoj koje neće morati da slušaju 20 minuta, već će moći da prelete preko toga i pročitaju najbitnije. Ali, moja emisija je tu, da kroz 20 minuta razgovora sa stručnjacima i studentima objasni važnost pojedinih tema, tu je da slušaoci vide da nisu sami i jedini koji vode borbu sa tim bolestima. Ukoliko moja emisija uspe da pomogne bar jednoj osobi, moja misija je ispunjena i to će mi biti vetar u leđa da nastavim da radim još bolje – kaže Nikolina.

Uprkos tome što je podkast format koji ne traje dugo, napraviti dvadesetak minuta sadržaja, kaže, nije lako, a, kao i u svakoj novinarskoj formi, do relevantnih sagovornika je teško doći.

– To je, zapravo, najteža stavka u pripremi podkasta. Imam problem sa tim što su doktori uglavnom nedostupni za novinare, u 99 posto slučajeva čak ni ne odgovore na mejlove. Sa druge strane, teško je i pronaći osobu koja ima baš to oboljenje, a još teže je podstaći nekoga da priča o svom problemu. Takođe, veliki problem predstavlja i to što razgovor treba da se snimi, pa ljudi ne žele da daju izjave zbog straha od mikrofona, zbog toga što ne žele da slušaju kasnije svoj glas i slično. Međutim, postoje grupe na Fejsbuku koje služe za razmenu iskustva o određenoj bolesti, pa se često tu i obraćam za pomoć oko sagovornika. Dešava se da u jednom trenutku nemam nijednog sagovornika, a dešava se i to da ih imam previše, a da jednostavno nema prostora za sve jer sam vremenski ograničena – objašnjava.

Za realizaciju jedne epizode, kaže, potrebno je oko tri nedelje, jer, podkast nije samo ono što slušaoci čuju.

– Mnogo vremena i truda se nalazi u periodu između pravljenja koncepta i puštanja epizode u etar. Traženje sagovornika, osmišljavanje pitanja koja će biti dovoljno dobra i zanimljiva da slušaocima drže pažnju tokom cele epizode. Svaka epizoda mora da ima najavu koja treba da bude dovoljno interesantna da privuče slušaoce. Mnogo se tu truda uloži, mnogo napora, nekada čak i suza dok dođem do montaže. Ume da bude naporno i teško, ali znam zbog čega to radim, i onaj osećaj kada završim sa montažom poslednjeg minuta emisije nema cenu – kaže Nikolina i dodaje da je nova epizoda podkasta “NaZdravlje” izašla 22. novembra, a donosi nam priču sa šrot terapeutima i studentkinjama o skoliozi.

– Smatram da je ova tema jako bitna jer sve više mladih ima neku vrstu oboljenja kičmenog stuba, a skolioza je jedna od najčešćih. Kroz razgovor sa terapeutima sam saznala da je tokom pandemije broj osoba sa deformitetima kičmenog stuba naglo porastao – priča naša sagovornica i dodaje da će sve ovo biti detaljno obrazloženo u podkastu koji će zainteresovani moći da podgledaju na sajtu Fabrike kreativnosti ili na adresi podcast.rs.

N. Milošević

Share this: Twitter

Facebook