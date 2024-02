Obaveštenje o zatvaranju za saobraćaj dela Vojvođanske ulice

Zbog radova na izgradnji atmosferske kanalizacije u okviru rekonstrukcije Ulice Vuka Karadžića, u periodu od 20. februara do 31. marta 2024. godine, doći će do obustave saobraćaja u delu Vojvođanske ulice i to od raskrsnice sa Ulicom Radivoja Koraća do raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X