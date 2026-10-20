Na putevima u Sremu 205 prekršaja i tri saobraćajne nezgode

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritorijima Rume, Šida i Inđije, evidentirane su tri saobraćajne nezgode, u kojima su povređene tri osobe.

Otkriveno je 205 saobraćajnih prekršaja, dok je 20 vozača sankcionisano zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa u vožnji.

Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

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