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IZBORI 2026: Objašnjenja u vezi sa prijavama za glasanje u inostranstvu
Politika
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IZBORI 2026: Objašnjenja u vezi sa prijavama za glasanje u inostranstvu

2. oktobar 2026. godine

Ministarstvo spoljnih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da radi sprečavanja plasiranja dezinformacija smatra da je potrebno dati određena objašnjenja u vezi sa prijavama za glasanje u inostranstvu.

Da bi građanin Republike Srbije, koji privremeno boravi van zemlje, ostvario svoje biračko pravo, mora da ima urednu adresu prebivališta u Republici Srbiji i da bude upisan u Jedinstveni birački spisak, te da preko najbližeg diplomatsko-konzularnog predstavništva podnese zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u inostranstvu.

Zatim, ambasada ili konzulat predmetni zahtev elektronskim putem prosleđuje kroz informacioni sistem nadležnoj opštinskoj odnosno gradskoj upravi, ovlašćenoj za odlučivanje po zahtevu za glasanje u inostranstvu.

Rok za podnošenje prijava za glasanje u inostranstvu je do 3. oktobra 2026. godine u ponoć po beogradskom vremenu, ali to ne znači da je navedeni rok obavezan i za donošenje rešenja, što pre svega zavisi od vremena slanja prijava, jer je potrebno određeno vreme za obradu od strane nadležnih organa i izdavanje rešenja.

Važno je pomenuti i da rešenje o promeni mesta glasanja donosi opštinska, odnosno gradska uprava nakon što Republička izborna komisija donese rešenje o otvaranju biračkih mesta u inostranstvu.

-Naša diplomatsko-konzularna mreža svakodnevno radi u punom kapacitetu na ovom radnom zadatku kako bi se obradili svi pristigli zahtevi, a o čemu svedoči duplo veći broj donetih rešenja u odnosu na prethodni izborni ciklus, tako da apsolutno nema mesta za širenje neistinitih priča o navodnoj opstrukciji – navodi se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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