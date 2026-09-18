Najava isključenja struje za ponedeljak, 21. septembar

Za ponedeljak 21. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Šid od 09:00 do 11:00 časova
Ivo Lole Ribara br. 64-84, 55-69
Jovana Dučića br. 16 a, 21-27 i bb
Maksima Gorkog br. 2-86, 3-77 i bb
Omladinska br. 4-102, 1-87 i bb
M.Antića br. 1-7 i bb
I.Bašičevića br. 4, 1-7 i bb
Mićurinova br. 52-72, 29-49 i bb
Šid od 12:00 do 14:00 časova
Karađorđeva br. 68-92, 73-91
Trg Republike br. 2-16, 1-31 i bb
Miloša Obilića br. 2-26,1-19
Nikole Tesle br. 52-94, 49-91
V.Ilića br. 2 a
Laze Kostića br. 2 i bb
Kneza Miloša bb