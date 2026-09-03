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Jambom do lepšeg dečijeg parka u Jarku
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
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Jambom do lepšeg dečijeg parka u Jarku

3. septembar 2026. godine

Ljubitelji društvene igre jamb ponovo su se okupili u Jarku na petom po redu humanitarnom turiniru, kako bi se zabavili, ali i doprineli društvenoj zajednici. Peti turnir u jambu održan je u restoranu „Drozd“ na Savi i okupio je 23 učesnika.

Takmičili su se igrači iz Jarka, Platičeva, Rume, Sremske Mitrovice i Beograda. Pobedu je odneo Nikola Lazarević iz Jarka, drugoplasirani je Marko Soldić iz Platičeva, koji je ujedno odigrao i najbolju partiju, dok je treće mesto zauzeo Boro Žakula, takođe iz Platičeva. Turnir je bio humanitarnog karaktera, kao i do sada.

-Ovog puta prikupljen novac od kotizacija i donacija usmeravamo za uređenje dečijeg parkića u Jarku koji se nalazi uz vrtić. Tokom turnira prikupili smo 40.000 dinara, ali akcija prikupljanja sredstava traje i dalje. Našu zabavu i uživanje svaki put učinimo i korisnom, a tako je bilo i tokom petog turnira. Šesti turnir u jambu ćemo organizovati u novembru sa istom misijom. Inače, imali smo povećan broj učesnika, nadamo se da će tako biti i na jesen – kaže organizator Saša Teodorović iz Jarka.

S.B.

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