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Najava isključenja struje za utorak, 8. septembar
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Najava isključenja struje za utorak, 8. septembar

7. septembar 2026. godine

Za utorak, 8. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Save Kovačevića
Jupiterova od br. 73-83 i 74-104
Kralja Petra prvog od br. 91-113 i 88-104 i b.b.
Jovana Cvijića od br. 1-3 i 29-31 i br. 22 i b.b.
Cvetna od br. 2-20
Železnička od br. 2-14
Medicinska škola “Draginje Nikšić”
Jupiterova
Stari šor od br. 35-39 i 43-47 i 51-57 i 61-65 i 40-50 i 54-64 i 66-80 i b.b.
Šećer sokak od br. 41-59 i 50-72 i br. 78
Đure Jakšića od br. 43-63 i 48-68

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Stari šor od br. 105a-109 i br. 93
Kralja Petra prvog od br. 46-48, 79-81, trgovinska radnja „Maksi“

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