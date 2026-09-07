Najava isključenja struje za utorak, 8. septembar

Za utorak, 8. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Save Kovačevića

Jupiterova od br. 73-83 i 74-104

Kralja Petra prvog od br. 91-113 i 88-104 i b.b.

Jovana Cvijića od br. 1-3 i 29-31 i br. 22 i b.b.

Cvetna od br. 2-20

Železnička od br. 2-14

Medicinska škola “Draginje Nikšić”

Jupiterova

Stari šor od br. 35-39 i 43-47 i 51-57 i 61-65 i 40-50 i 54-64 i 66-80 i b.b.

Šećer sokak od br. 41-59 i 50-72 i br. 78

Đure Jakšića od br. 43-63 i 48-68

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Stari šor od br. 105a-109 i br. 93

Kralja Petra prvog od br. 46-48, 79-81, trgovinska radnja „Maksi“

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.