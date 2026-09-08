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Najava isključenja struje za sredu, 9. septembar
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Najava isključenja struje za sredu, 9. septembar

8. septembar 2026. godine

Za sredu, 9. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Kuzmin od 08:30 do 11:30 časova

Romanija
Zadružna od br. 21-45 i 28-54
Železnička od br. 3-109 i 4-108 i b.b.
Vuka Karadžića od br. 1-145 i 2-188
M. Tita br. 1
Zmaj Jovina od br. 3-93 i 2-152 i b.b.
Kajke Dokić od br. 1-29 i 2-30 i b.b.
Filipa Višnjića od br. 1-33 i 2-32
Silosi Vučković – Kuzmin, Kudeljara b.b.
Zmajeva br. 97 i br. 154 i b.b.
“EMD 2011“ d.o.o. – Ul. Zmajeva b.b.

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Žrtava fašizma od br. 1-5 i 2-28 i b.b.
Stari šor od br. 1-33 i 2-38
Ribarske obale od br. 28-46 i br. 1 i b.b.
Bulevar Konstantina Velikog od br. 2 do 28
“EMD 2011“ d.o.o. – Ul. Zmajeva b.b.

Kuzmin od 11:30 do 13:30 časova

Ustanička
Savska od br. 65-187 i 54-172, 32 i b.b.
Vuka Karadžića od br. 127-129 i 142-148

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