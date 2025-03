Najava isključenja struje za petak, 21. mart

Za petak, 21. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 08:00 do 12:00 časova

Zmajeva

Gaje Šuljmanca

Branka Radičevića od broja 1 do 31 i od 4 do 30

1.novembra

Sremska od broja 125 do 197, od 118 do 190 i b.b.

Školska od broja 164 do 174, od 163 do 167 i broj 134

Vojina Štrbačkog od broja 1 do 5 i od 2 do 8

Karađorđeva b.b

Planinska

Karađorđeva od broja 51 do 71 i od 52 do 84

Niska od broja 1 do 7a, od 2 do 6a i b.b.

Karađorđeva od broja 63 do 81, od 84 do 164a i b.b.

Karađorđeva sokak b.b.

Niska b.b.

Planinska

Šišatovac od 10:00 do 13:00 časova

Planinska od broja 1 do 3, od 2 do 70, bb

Školaska od broja 28 do 96, od 49 do 51, bb

Šišatovačka broj 16

Carina bb

Čakalovo bb

Vikend naselje bb

