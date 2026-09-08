Savska voda bezbedna za kupanje

Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ iz Sremske Mitrovice obaveštava građane o rezultatima analize kvačiteta savske vode, koju je 2. septembra izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Ispitivanje je završeno 7. septembra.

Uzorci su uzeti na tri lokacije: Mala plaža, početak plaže i lokalitet kod „Dispanzera“. Na osnovu analize fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, voda sa svih navedenih tačaka odgovara zahtevima propisanim Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama.

Zbog očuvanja zdravlja i bezbednosti kupača, preporučuje se sledeće izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje i skakanje u vodu, postepeno se rashladiti prilikom ulaska u vodu, obavezno se istuširati nakon izlaska iz Save, posebno voditi računa o deci, u plićaku je voda najzagađenija, ne kupati se 2 do 3 dana nakon jake kiše ili oluje, zabraniti pristup domaćim životinjama, ne sedeti direktno na pesku, već koristiti prostirke.

Takođe, mole se svi posetioci Gradske plaže da poštuju pravila zabrane igre s loptom u vodi i na pesku u označenim zonama, kako bi svi građani mogli bezbedno da uživaju u odmoru i rekreaciji.

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