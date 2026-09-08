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Na sremskim putevima povređene tri osobe
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Na sremskim putevima povređene tri osobe

8. septembar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice, evidentirane su tri saobraćajne nezgode.
Povređene su tri osobe.

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