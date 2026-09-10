Izmenjen režim saobraćaja na auto-putu između Sremske Mitrovice i Rume

„Putevi Srbije” d.o.o. obaveštava javnost da će se od 9.9. do 11.9., izvoditi radovi na sanaciji asfaltnih dilatacija na natputnjaku na državnom putu I A reda broj 3, na deonici petlja Sremska Mitrovica – petlja Ruma (lokalni put Voganj – Šašinci) (na km 52+682), u smeru ka Beogradu.

Za saobraćaj su zatvorene preticajne i vozne saobraćajna traka u dužini od 1000 metara, dok se saobraćaj odvija zaustavnom saobraćajnom trakom.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvor: Putevi Srbije d.o.o.

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