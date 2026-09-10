Najava isključenja struje za petak, 11. septembar

Za petak, 11. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Puškinova od br. 17-19 i 18-24 i br. 13 i b.b.
Svetozara Miletića br. 6
J. Vidića br. 6 i br. 8 i br. 10
Jevrema Vidića od br. 6-10
Solarski trg od br. 1-7 i 2-8 i b.b.
28.marta od br. 9-9a
Zelena pijaca (deo)
Trg Nikole Pašića
Žitni trg od br. 1-3 i 2-8 i br. 31
Trg Svetog Stefana od br. 1-31 i 32-38 i br. 4 i bb
Muzej Srema – Trg Svetog Stefana br. 4
Šećer sokak od br. 5-21 i 2-18
Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova
Promenada od br. 11-15 i 25-49 i 14, 19, 2 i bb
Parobrodska od br. 15-41 i 12-32 i b.b.
Svetozara miletića br. 57
Puškinova br. 26
Zelena pijaca lokali (deo)
“Maksi” market – Promenada b.b.
Galerija podova – Promenada b.b.
Dekanske bašte br: 3, 7, 14, 16
Dečji vrtić “Maja” Branka Radičevića 14
Branka Radičevića br: 17-23
Vodna od br. 51-59 i br. 42
Gradska plaža b.b.