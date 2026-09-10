Najava isključenja struje za petak, 11. septembar

Za petak, 11. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Puškinova od br. 17-19 i 18-24 i br. 13 i b.b.

Svetozara Miletića br. 6

J. Vidića br. 6 i br. 8 i br. 10

Jevrema Vidića od br. 6-10

Solarski trg od br. 1-7 i 2-8 i b.b.

28.marta od br. 9-9a

Zelena pijaca (deo)

Trg Nikole Pašića

Žitni trg od br. 1-3 i 2-8 i br. 31

Trg Svetog Stefana od br. 1-31 i 32-38 i br. 4 i bb

Muzej Srema – Trg Svetog Stefana br. 4

Šećer sokak od br. 5-21 i 2-18

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Promenada od br. 11-15 i 25-49 i 14, 19, 2 i bb

Parobrodska od br. 15-41 i 12-32 i b.b.

Svetozara miletića br. 57

Puškinova br. 26

Zelena pijaca lokali (deo)

“Maksi” market – Promenada b.b.

Galerija podova – Promenada b.b.

Dekanske bašte br: 3, 7, 14, 16

Dečji vrtić “Maja” Branka Radičevića 14

Branka Radičevića br: 17-23

Vodna od br. 51-59 i br. 42

Gradska plaža b.b.

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