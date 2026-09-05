Poranila berba kukuruza, prema prvim prognozama, prinosi desetkovani

Skidanje kukuruza na poljima rumske i iriške opštine zbog visokih temperatura počelo je ranije. Zbog dugog vremenskog perioda sa visokim temperaturama žetva jarih kultura je krenula već u drugoj dekadi avgusta. Prinosi su desetkovani i kreću se od oko dve do tri tone po hektaru.

-Period nalivanja zrna i zrenja je skraćen tako da se očekuje znatan podbačaj u visini prinosa. To će se najviše osetiti kod soje kao najosetljivije kulture ali i kod kukuruza i šećerne repe. Suncokret bolje podnosi ove ekstremne uslove pa će kod njega pad prinosa biti nešto manji, kaže Goran Drobnjak iz Poljoprivrene stručne službe Ruma.

Ista situacija je i u iriškim atarima gde je po kukuruzom oko 2.000 hektara zemljišta.

-Malo je reći da je kukuruz u katastrofalnom stanju. Godina je dobro počela. U fazi metličanja i zametanja je bilo dovoljno vlage i formirani su lepi klipovi. Kukuruz jeste biljka koja voli toplo, s obzirom na to da počinje iz toplih krajeva, međutim ovo leto je bilo katastrofalno. Veoma je važan sortiment, ali po ovakvim vremenism uslovima i ove godine ni dobar sortiment nije pomogao, rekao je Fedor Pušić, član kabineta predsednika Opštine Irig zadužen za poljoprivredu.

Žetva je tek počela i konačni rezultati i prinosi biće poznati tek kada se posao završi na sremskim njivama, o čemu će u narednom periodu biti više reči na stranicama Sremskih novina.

S.B.

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