Rančevi za 200 prvaka i besplatni udžbenici za sve osnovce

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić uručio je u kupinskoj osnovnoj školi „Dušan Vukasović Diogen“ u Obrežu i u pećinačkoj osnovnoj školi „Slobodan Bajić Paja“, đacima prvacima na poklon rančeve napunjene školskim priborom.

On im je tom prilikom poželeo sreću na početku njihovog školskog puta, kao i da vredno stiču znanje.

-Opština Pećinci već duži niz godina pomaže roditeljima na početku školske godine. Ove godine smo obezbedili rančeve sa školskim priborom za 200 prvaka sa teritorije naše opštine, a za 1600 učenika od prvog do osmog razreda obezbedili smo besplatne udžbenike. Trudimo se da roditeljima olakšamo školovanje njihove dece, a taj trend ćemo nastaviti i u budućnosti – istakao je predsednik Đokić.

Pećinačka osnovna škola, zajedno sa područnim odeljenjima, broji oko 730 učenika, od čega je 87 đaka prvaka. Kako je rekla direktorka ove škole Milijana Srdić, u matičnoj školi u Pećincima je upisano 33 prvačića.

-Počeli smo školsku godinu u nešto izmenjenim uslovima, s obzirom da se deo nastave odvija u Tehničkoj školi, a deo u Subotištu. Organizovan je prevoz za sve učenike, a prvi školski dan je protekao veselo za svu našu školsku decu. Svi su dobili udžbenike od naše opštine, a đaci prvaci još i poklon rančeve i poklon od EXPA. Očekujemo uskoro da ćemo nastavu nastaviti u boljim i savremenijim uslovima, kada se uskoro dovrši rekonstrukcija naše škole – rekla je direktorka Srdić.

Obreška osnovna škola pozdravila je juče 16 đaka prvaka, dok je zajedno sa Kupinovom i Ašanjom u OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ ove godine upisano 49 prvaka. Za prvake u Obrežu učiteljica je, zajedno sa starijim učenicima, priredila veseo doček malih prvaka, a pozdravio ih je i „Vuk Karadžić“ tokom kratkog skeča. Uz balone i pesmu, deca su veselo počela svoj prvi školski dan.

Šimanovačka škola „Dušan Jerković Uča“, zajedno sa područnim odeljenjima, u novu školsku 2026/2027. godinu upisala je 64 đaka prvaka.

Tekst i foto: www.pecinci.org

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