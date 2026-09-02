„Pećinačko kulturno leto“ stiže u Kupinovo – koncert Marka Mickovića Micka 12. septembra

Kupinovo će u subotu, 12. septembra 2026. godine, biti domaćin završnog programa ovogodišnjeg „12. Pećinačkog kulturnog leta“. U dvorištu Etno kuće „Putnik“, sa početkom u 20.30 časova, biće održan koncert najlepših pop-rok pesama u izvođenju Marka Mickovića Micka.

Nakon programa realizovanih u Pećincima i Šimanovcima, dvanaesto izdanje tradicionalne manifestacije „Pećinačko kulturno leto“ nastavlja svoj put kroz opštinu Pećinci i 12. septembra stiže u Kupinovo. Ovogodišnja manifestacija koncipirana je tako da programima obuhvati tri najveća naselja opštine – Pećince, Šimanovce i Kupinovo, čime se kulturni sadržaji približavaju publici u različitim delovima opštine.

Za publiku u Kupinovu priprema se muzičko veče posvećeno poznatim pop-rok pesmama, a nastupiće Marko Micković Micko, koji će repertoarom domaće pop i rok muzike obeležiti završnicu ovogodišnjeg Pećinačkog kulturnog leta.

Poseban ambijent koncertu daće dvorište Etno kuće „Putnik“ u Kupinovu, u kojem će publika imati priliku da, u atmosferi letnje večeri, uživa u poznatim melodijama i pesmama koje su obeležile različite generacije.

„Pećinačko kulturno leto“ već dvanaest godina predstavlja jednu od značajnih manifestacija na teritoriji opštine Pećinci, okupljajući publiku oko muzičkih, folklornih, gastronomskih i drugih kulturnih sadržaja. Ovogodišnje izdanje svečano je otvoreno 25. jula u Pećincima, dok je 15. avgusta program nastavljen u Šimanovcima.

Koncert u Kupinovu biće ujedno prilika da se zaokruži ovogodišnje kulturno leto druženjem uz muziku, u jednom od najprepoznatljivijih mesta Donjeg Srema.

Organizatori pozivaju meštane Kupinova, cele opštine Pećinci, kao i goste iz okolnih mesta, da im se pridruže u subotu, 12. septembra, od 20.30 časova, i uživaju u koncertu najlepših pop-rok pesama.

Organizatori programa su Kulturni centar „Pećinci“ i Savet mesne zajednice Kupinovo, dok je generalni pokrovitelj Opština Pećinci.

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