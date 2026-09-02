  • sreda, 2. septembar 2026.
„Pećinačko kulturno leto“ stiže u Kupinovo – koncert Marka Mickovića Micka 12. septembra
Društvo | Zabava | Pećinci
0 Komentara

„Pećinačko kulturno leto“ stiže u Kupinovo – koncert Marka Mickovića Micka 12. septembra

2. septembar 2026. godine

Kupinovo će u subotu, 12. septembra 2026. godine, biti domaćin završnog programa ovogodišnjeg „12. Pećinačkog kulturnog leta“. U dvorištu Etno kuće „Putnik“, sa početkom u 20.30 časova, biće održan koncert najlepših pop-rok pesama u izvođenju Marka Mickovića Micka.

Nakon programa realizovanih u Pećincima i Šimanovcima, dvanaesto izdanje tradicionalne manifestacije „Pećinačko kulturno leto“ nastavlja svoj put kroz opštinu Pećinci i 12. septembra stiže u Kupinovo. Ovogodišnja manifestacija koncipirana je tako da programima obuhvati tri najveća naselja opštine – Pećince, Šimanovce i Kupinovo, čime se kulturni sadržaji približavaju publici u različitim delovima opštine.
Za publiku u Kupinovu priprema se muzičko veče posvećeno poznatim pop-rok pesmama, a nastupiće Marko Micković Micko, koji će repertoarom domaće pop i rok muzike obeležiti završnicu ovogodišnjeg Pećinačkog kulturnog leta.

Poseban ambijent koncertu daće dvorište Etno kuće „Putnik“ u Kupinovu, u kojem će publika imati priliku da, u atmosferi letnje večeri, uživa u poznatim melodijama i pesmama koje su obeležile različite generacije.

„Pećinačko kulturno leto“ već dvanaest godina predstavlja jednu od značajnih manifestacija na teritoriji opštine Pećinci, okupljajući publiku oko muzičkih, folklornih, gastronomskih i drugih kulturnih sadržaja. Ovogodišnje izdanje svečano je otvoreno 25. jula u Pećincima, dok je 15. avgusta program nastavljen u Šimanovcima.

Koncert u Kupinovu biće ujedno prilika da se zaokruži ovogodišnje kulturno leto druženjem uz muziku, u jednom od najprepoznatljivijih mesta Donjeg Srema.

Organizatori pozivaju meštane Kupinova, cele opštine Pećinci, kao i goste iz okolnih mesta, da im se pridruže u subotu, 12. septembra, od 20.30 časova, i uživaju u koncertu najlepših pop-rok pesama.
Organizatori programa su Kulturni centar „Pećinci“ i Savet mesne zajednice Kupinovo, dok je generalni pokrovitelj Opština Pećinci.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
“DOKTOR GUGL“ SVE ČEŠĆE PRVI IZBOR PACIJENATA: Internet leči pre lekara?
categories_image
Od ličnih priča do izložbe fotografija
categories_image
Sećanje na borce i žrtve: Manđelos obeležio godišnjicu oslobođenja
categories_image
Obeležena godišnjica istorijske razmene zarobljenika kod Stejanovaca
categories_image
Sedma godina besplatnih udžbenika- rasterećenje za roditelje
categories_image
Sabor u slavu i čast vojvode Stojana Čupića: U znaku Zmaja od Noćaja
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Pećinci | Vesti

Uhapšen lopov

categories_image

Društvo | Kultura | Vesti

Večeras javno čitanje drame R...

categories_image

Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica

Radionice stripa i karikature u ...

categories_image

Društvo | Hronika | Ruma | Vesti

Moto Zeke u centru Rume

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt