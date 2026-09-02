Divlja deponija ponovo niče u Velikim Radincima: Otpad se dovozi pod okriljem noći

Nakon što je divlja deponija u Velikim Radincima, uz velike napore Saveta mesne zajednice i Grada Sremska Mitrovica sanirana i ograđena, problem nepropisnog odlaganja otpada i dalje se nastavio. Gomile smeća vrlo brzo su se stvorile na istom mestu, a kako nezvanično saznajemo, krivci za ponovno formiranje ekološke bombe ne dolaze iz sela.

Prema rečima predsednika Saveta mesne zajednice, Miloša Kekića, ovih dana zabeleženo je nekontrolisano bacanje plastičnog i bionerazgradivog otpada.

-Pod okriljem noći neko je doneo i bacio plastične delove sa više rasklopljenih automobila, čime su se na mestu stare ciglane ponovo stvorile gomile otpada. Ovom prilikom ističem da sam posebno motivisan da dam sve od sebe da pronađemo onog ko je doneo ovaj otpad, jer sigurno znam da ne dolazi iz našeg sela, s obzirom na činjenicu da se tom delatnošću niko ne bavi u Velikim Radincima. Takođe, žao mi je što je na ovaj način sav naš trud pao u vodu, a javnost vrlo dobro zna koliko smo se godinama unazad zalagali da sporna deponija konačno padne u zaborav – rekao je Kekić i dodao:

-Za ovo delo, koje nanosi štetu svim stanovnicima Velikih Radinaca, uslediće ozbiljne kaznene mere. Reč je o ljudima koji ne haju ni za šta i svojim bahatim ponašanjem ugrožavaju životnu sredinu našeg sela. Komunalna inspekcija je na terenu i svi bahati prekršioci biće kažnjeni u skladu sa zakonom – ističe Miloš Kekić.

Podsetimo, nepropisno odlaganje otpada na mestu stare ciglane u Velikim Radincima bio je dugogodišnji problem meštana ovog sela. U više navrata organizovano je čišćenje ove divlje deponije, koja se nakon sanitarnih mera vrlo brzo ponovo formirala. Poslednji put, pre samo nekoliko meseci, deponija je u potpunosti sanirana i ograđena, kako bi se nepropisnom odlaganju otpada konačno stalo na put. Takođe, i u ranijem periodu problem nisu stvarali Radinčani, nego osobe koje su otpad donosile sa područja koje čak ne pripada teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

N.M.

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