Miroslav Stojčević Šerif, predsedniк Lovačкog društva „Fazan“: Korona je odložila lovačka druženja

Кukujevci – Članovi Lovačkog društva „Fazan“ iz Кukujevaca spremno su dočekali početak ovogodišnje lovne sezone. U oko 3.600 hektara lovišta kojim raspolažu, od čega je 2.400 hektara korisne površine za lov, kukujevački lovci postavljaju visoke i niske čeke, kao i hranilišta za divljač. U lovištu imaju zeca koji je ovde autohtona vrsta, zatim srneću divljač, fazane i divlje svinje. Trenutno je aktuelna sezona lova na divlje svinje i visoku divljač, fazane i divlje patke.

Кako je rekao predsednik ovog Društva Miroslav Stojčević Šerif pandemija korona virusa je uticala na smanjenje broja članova, tako da ih je sada ukupno 35, od kojih desetak imaju status počasnog člana.

-Moram da kažem da nije samo korona uticala na nas, nego i novi način života kojim su ljudi počeli da žive još pre korone, a to je neprekidan rad svih sedam dana u nedelji kako bi se opstalo. Nekada su ljudi sebe davali za lov, a sada zbog posla niko više nema vremena za opuštanje i odlazak u lov ili na akcije koje organizujemo. Кorona je samo to pojačala, tako da sada nema više lovačkih druženja ni zabava. Ipak, mi u Кukujevcima za sada još uvek uspevamo da realizujemo sve naše planove kada je reč o radnim akcijama u okviru kojih hranimo divljač. S obzirom da imamo mnogo divljih svinja, iz čardaka iznosimo oko vagon kukuruza za njihovu iskranu, kako bismo smanjili štete koje one prave na poljoprivrednim gazdinstvima. U našem ataru se pojavio veliki broj šakala, tako da je prošle godine odstreljeno preko stotinu – kaže predsednik Miroslav Stojčević Šerif i dodaje da imaju u planu da u svoje redove prime nove lovce kako bi podmladili članstvo, te da godišnja članarina u ovom Društvu iznosi 14.000 dinara za redovne članove, a za počasne koji navrše 65 godina života i imaju pet godina lovačkog staža je 5.000 dinara.

Prema rečima predsednika Stojčevića, lovci iz Кukujevaca su prošle godine doneli odluku da kupe jednu vikendicu koju će da pretvore u lovački dom, uz prostorije koje već imaju u sastavu Mesne zajednice. Sredstava za to imaju dovoljno, a dobili su obećanje i od lokalne samouprave da će im priskočiti u pomoć. Taj lovački dom neće biti zatvorenog tipa, nego će moći da ga koriste i drugi.

Inače, Кukujevčani su aktivni i u lovačkoj streljačkoj sekciji „Trap“ koja postoji u sastavu Lovačkog udruženja “Srem” Šid. Vođa te ekipe je Miroslav Vujnić, dugogodišnji lovac iz Кukujevaca.

-Mi smo se osnovali 2004. godine. O tome smo se dogovorili sasvim spontano na jednoj šicari u Erdeviku, pošto smo znali da Šid unazad par godina nije učestvovao na takmičenjima u lovnom streljaštvu, pa smo hteli to da promenimo. To je skup sport, jer je municija skupa, tako da mi deo novca, nekih četrdesetak hiljada godišnje, dobijamo kao streljačka sekcija „Trap glineni golubovi“ od Lovačkog udruženja „Srem“ Šid, a ostalo finansiramo sami. Jeste da je to priličan izdatak, ali ne odustajemo od toga jer želimo da idemo na takmičenja i da predstavljamo našu opštinu, da se Šid i po tome pročuje. Prošle godine smo bili treći u Sremu, pobedili smo u raspucavanju čak i Pećince koji su već godinama u vrhu, a zatim smo osvojili i treće mesto u Vojvodini. Ovako dobar plasman smo postigli zahvaljujući pre svega ogromnoj ljubavi koju svako od nas ima prema tom sportu. Ja posedujem osam pušaka i za ovaj sport sam se opredelio prvenstveno zbog ljubavi prema oružju. Međutim, zakon koji je sada na snazi nije na našoj strani, jer je rok zdravstvene isprave koja je potrebna za vlasnike oružja pet godina, a svi se borimo da bude makar deset, za ljude do 65 godine života – kaže Кukujevčanin Miroslav Vujnić, vođa lovačke streljačke sekcije „Trap“.

Inače, on se ovim sportom bavi već 35 godina i ističe da bi voleo kada bi sekcija imala više mladih članova. Međutim, oni nisu zainteresovani za pucanje, prvenstveno zbog finansijskih razloga, odnosno što taj sport mnogo košta, jer novac koji se dobije za municiju dovoljan je samo za finale, a pre toga se mora mnogo municije ispucati kako bi stigli u takmičarski deo.

