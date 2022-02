U Sremskoj Mitrovici obeležen Nacionalni dan bez duvana

Prema Кalendaru javnog zdravlja Nacionalni dan bez duvana obeležava se 31. januara. Ove, 2022. godine, obeležio se pod sloganom “365 dana bez duvana”.

Uz poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u saradnji sa Crvenim krstom Sremska Mitrovica obeležio je ovaj značajan datum. U prostorijama Crvenom krsta, učenicima Prehrambeno-šumarske i hemijske škole iz Sremske Mitrovice održano je predavanjem na temu štetnog uticaja pušenja na zdravlje, naročito na mlade osobe.

Predavanje su održali predstavnici Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica i volonter Crvenog krsta. Učenici su imalu priliku da saznaju koje su to štetnosti koje sadrži duvanski dim, kako one utiču na zdravlje ljudi, kako nastaje zavisnost od nikotina i mnoge druge činjenice koje se odnose na ovu štetnu naviku, a za koje prisutni možda nisu imali do sada priliku da saznaju.

Prema podacima istraživanja, procenat učenika prvih razreda srednjih škola koji su pušili bar jednom tokom života je smanjen sa 46% u 2008. godini na 38% u 2019. godini, a beleži se i smanjenje procenta učenika koji trenutno puše (16,8%), uključujući i svakodnevne pušače. U prethodnim godinama beleži se porast popularnosti drugih duvanskih i nikotinskih proizvoda. Podaci pokazuju da je 17,7% učenika prvih razreda srednjih škola bar jednom probalo elektronske cigarete, a trenutno ih koristi 5,5%. Najveći procenat (72,3%) učenika prvih razreda srednjih škola koji su probali elektronsku cigaretu su to uradili iz radoznalosti.

(rezultati Evropskog školskog istraživanja o upotrebi psihoaktivnih supstanci među učenicima u Srbiji 2019.)

Cilj svih aktivnosti jeste da se ukaže na sve štetnosti duvanskog dima po zdravlje stanovništva, imajući u vidu da je pušenje jedan od vodećih riziko faktora za nastanak velikog broja oboljenja, a na prvom mestu karcinoma pluća i traheje. Pravilnim ponašanjem, eliminacijom ovog faktora rizika može se unaprediti zdravlje svih nas, kao i sprečiti nastanak teških oboljenja.

B. Malbašić Zečević

