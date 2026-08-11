Sibačani uredili deo atarskih puteva

Na inicijativu meštana Sibača, Savet Mesne zajednice Sibač organizovao je nedavno akciju uređenja atarskih puteva, u kojoj se angažovalo oko desetak domaćina sa svojom poljoprivrednom mehanizacijom. Iskoristivši lepo vreme, meštani su nasipali i ravnali atarske puteve, a akciju je podržala Opština Pećinci donacijom goriva.

-Ovo je treća, odnosno četvrta akcija koju sprovode meštani i Savet Mesne zajednice Sibač kada je u pitanju nasipanje atarskih puteva u našem naselju. I ranije smo organizovali ovakve akcije, jer nam je cilj da zajedničkim angažovanjem uredimo puteve koji su od velikog značaja za naše poljoprivrednike, za nas same. Akcija je trajala oko pet sati, a tokom akcije napravili smo i pauzu uz posluženje koje je obezbedila Mesna zajednica – rekao je predsednik Saveta MZ Sibač Đorđe Smiljanić.

Tokom akcije nasuto je i poravnato oko 1,5 kilometara atarskog puta, od izlaza iz naselja Sibač do nadvožnjaka Sibač – Dobrinci.

Izvor: www.pecinci.org

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