  • utorak, 11. avgust 2026.
Sibačani uredili deo atarskih puteva
Vesti | Pećinci | Poljoprivreda
0 Komentara

Sibačani uredili deo atarskih puteva

11. avgust 2026. godine

Na inicijativu meštana Sibača, Savet Mesne zajednice Sibač organizovao je nedavno akciju uređenja atarskih puteva, u kojoj se angažovalo oko desetak domaćina sa svojom poljoprivrednom mehanizacijom. Iskoristivši lepo vreme, meštani su nasipali i ravnali atarske puteve, a akciju je podržala Opština Pećinci donacijom goriva.

-Ovo je treća, odnosno četvrta akcija koju sprovode meštani i Savet Mesne zajednice Sibač kada je u pitanju nasipanje atarskih puteva u našem naselju. I ranije smo organizovali ovakve akcije, jer nam je cilj da zajedničkim angažovanjem uredimo puteve koji su od velikog značaja za naše poljoprivrednike, za nas same. Akcija je trajala oko pet sati, a tokom akcije napravili smo i pauzu uz posluženje koje je obezbedila Mesna zajednica – rekao je predsednik Saveta MZ Sibač Đorđe Smiljanić.

Tokom akcije nasuto je i poravnato oko 1,5 kilometara atarskog puta, od izlaza iz naselja Sibač do nadvožnjaka Sibač – Dobrinci.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Film Mitrovčanina Gorana Lukića proglašen za najbolji muzički dokumentarac
categories_image
Prikupljeno tri tone ambalažnog otpada u Pećincima
categories_image
Uhapšen osumnjičeni za tešku krađu: Provalio u kuću i ukrao veliku svotu novca
categories_image
EKSPO karavan u Rumi – Paviljon igre
categories_image
Uskoro počinje uređenje inđijskih Leja
categories_image
Vjačeslav Sokolov najbrži na prvom Noćnom polumaratonu Sirmium 21/7
Povezane Vesti
categories_image

Kultura | Vesti | Ruma

“Ujka Vanja” na repertoaru 26.fe...

categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Analiza stanja aktivnosti civiln...

categories_image

Poljoprivreda

Uzorkovanje N-min metodom za pro...

categories_image

Vesti | Pećinci

Željko Trbović novi predsednik O...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt