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Od 14. septembra dermatološki pregledi u Zdravstvenom centru u Sremskoj Mitrovici
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Od 14. septembra dermatološki pregledi u Zdravstvenom centru u Sremskoj Mitrovici

11. septembar 2026. godine

Od ponedeljka, 14. septembra u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica van radnog odnosa, biće angažovani specijalisti dermatovenerologije,koji će preglede pacijenata obavljati u Dermatovenerološkoj ambulanti sa alergologijom u sledećim terminima:

Dr Irena Komljenović, specijalista dermatovenerologije

-14.09.2026. godine u periodu od 08:00-14:30
-21.09.2026. godine u periodu od 08:00-14:30
-28.09.2026. godine u periodu od 08:00-14:30

Dr Ivana Ilijin, specijalista dermatovenerologije

-16.09.2026. godine u periodu od 08:00-14:30
-23.09.2026. godine u periodu od 08:00-14:30

Pregledi se mogu zakazati kod izabranog lekara.

Od oktobra meseca 2026. godine u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica radiće 4 specijaliste za kožne bolesti, jer će od tada biti angažovana još dva doktora.

Rad sa pacijentima biće organizovan četiri dana u radnoj nedelji.

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