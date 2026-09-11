Od 14. septembra dermatološki pregledi u Zdravstvenom centru u Sremskoj Mitrovici

Od ponedeljka, 14. septembra u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica van radnog odnosa, biće angažovani specijalisti dermatovenerologije,koji će preglede pacijenata obavljati u Dermatovenerološkoj ambulanti sa alergologijom u sledećim terminima:
Dr Irena Komljenović, specijalista dermatovenerologije
-14.09.2026. godine u periodu od 08:00-14:30
-21.09.2026. godine u periodu od 08:00-14:30
-28.09.2026. godine u periodu od 08:00-14:30
Dr Ivana Ilijin, specijalista dermatovenerologije
-16.09.2026. godine u periodu od 08:00-14:30
-23.09.2026. godine u periodu od 08:00-14:30
Pregledi se mogu zakazati kod izabranog lekara.
Od oktobra meseca 2026. godine u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica radiće 4 specijaliste za kožne bolesti, jer će od tada biti angažovana još dva doktora.
Rad sa pacijentima biće organizovan četiri dana u radnoj nedelji.