Privremeno izmeštanje autobuskog stajališta u Ulici Stari šor

Zbog izvođenja radova na obližnjem gradilištu i u cilju obezbeđivanja bezbednog kretanja putnika, autobusko stajalište u Ulici Stari šor biće privremeno izmešteno.

​Od 1. septembra, autobusko stajalište privremeno je izmešteno u Ulicu Stari šor, kod broja 57, oko 400 metara dalje u smeru ka Bolnici.

​Izmeštanje se odnosi na sledeće autobuske linije:

​-Linija: Sremska Mitrovica – Martinci – Kuzmin – Bosut – Sremska Rača

-Linija: Sremska Mitrovica – Čalma – Divoš – Stara Bingula

Stajalište će na ovoj lokaciji biti do okončanja radova, nakon čega će putnici biti blagovremeno obavešteni o povratku stajališta na redovnu lokaciju.

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