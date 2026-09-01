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Privremeno izmeštanje autobuskog stajališta u Ulici Stari šor
Servis | Sremska Mitrovica
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Privremeno izmeštanje autobuskog stajališta u Ulici Stari šor

1. septembar 2026. godine

Zbog izvođenja radova na obližnjem gradilištu i u cilju obezbeđivanja bezbednog kretanja putnika, autobusko stajalište u Ulici Stari šor biće privremeno izmešteno.

​Od 1. septembra, autobusko stajalište privremeno je izmešteno u Ulicu Stari šor, kod broja 57, oko 400 metara dalje u smeru ka Bolnici.

​Izmeštanje se odnosi na sledeće autobuske linije:

​-Linija: Sremska Mitrovica – Martinci – Kuzmin – Bosut – Sremska Rača

-Linija: Sremska Mitrovica – Čalma – Divoš – Stara Bingula

Stajalište će na ovoj lokaciji biti do okončanja radova, nakon čega će putnici biti blagovremeno obavešteni o povratku stajališta na redovnu lokaciju.

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