Dve umetnice u Galeriji

„Odjeci tišine“ naziv je izložbe Vesne Horvat iz Vrbasa koje je organizovalo Zavičajno društvo „Đorđe Vojnović“ u Kući Vojnović u Inđiji. Umetnica kroz svoje stvaralaštvo iskazuje svoje patnje, ljubavi, misli… jednom rečju emocije koje je preplavljuju i obuzimaju. Ovaj ciklus radova nastajao je od 2004. godine do danas.

Drugi deo galerijskog prostora posvećen je portretima glumaca i nosi naziv „Omaž glumačkim veličinama“. Umetnica Ana Dimitrijević je iz Beograda gde je završila Visoku tekstilnu strukovnu školu za dizajn, tehnologiju i menadžment. Na izložbi se mogu videti portreti Miše Janketića, Katarine Radivojević, Petra Božovića, Monike Beluči i mnogih drugih velikana srpskog i svetskog glumišta. Karakteristika ovih portreta je u načinu i tehnici rada, a to je kombinacija drvenih boja i raznih akvarel i grafitnih olovaka. Cilj Ane Dimitrijević je da održi uspomenu na imena koja su obeležila, a i danas beleže pozorišnu i filmsku scenu.

Na otvaranju izložbe govorila se i poezija, ali čula se i muzika gitare Nenada Dimitrova.

Nataša Kosanović

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