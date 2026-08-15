KOMŠIJA PIŠE: Vile

Piše: Boris Miljković

Većina nas zna šta su vile, a takođe ima dosta koji ih nikad nisu koristili, niti će ih koristiti. Ja lično ih koristim svaki dan radeći u štali sa njima. Čistim kod konja, kupim seno, tovarim detelinu, a ponekad ih i bacim na sred avlije, ako se ojedim, iznerviram.

Vile su u Sremu često bile i korišćene za fizički obračun ili odbranu života. Mnogo ljudi je stradalo od vila, jer to sredstvo za rad je bilo dostupno svuda u polju, avliji, bašti.

Vile su bile skroz drvene ili sa drvenim držačem, a metalni parošci ili kraci. Zavisi za čega su se koristile. Tako da sa svoja četiri oštra kraka bilo je ubojito oružje. Vile sa četiri kraka su uglavnom za štalu i čišćenje iste. One sa dva kraka su bile sa najdužim držaljem. Te sa dva kraka su služile za „bacanje” slame, sena na „voz”, to jest konjska kola zaprežna.

Jer sa dva kraka bi sve spalo tamo gore na visini. Tako se radilo ovde u Sremu. E, ove vile na fotografiji su napravljene pre drugog svetskog rata i drvene su izcela. One su služile za sakupljanje sena na kamare odakle se bacalo na takozvani „voz”. U mom kraju držalje drveno za vile se pravilo uglavnom od jasena koji se odseče i suši par godina.

Verovali ili ne, ima vila koje su koristile po tri generacije jedne porodice. Takođe, jako nezgodno je ako ti pukne držalje od vila koje koristiš godinama. Uzevši novo osetiš da ruke nisu tvoje i dugo ti treba da se navikneš. Sećam se rečenica često koje sam čuo „nemoj te vile, dodaj mi moje”…

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