Zbog „Vinskog parka“ 29. avgusta zatvoren deo Ulice Vuka Karadžića

Preduzeće „Sirmijum put“ d.o.o, kao upravljač putne infrastrukture, obaveštava građane da će, zbog održavanja gastro – vinskog festivala „Vinski park“, 29. avgusta, u periodu od 16.00 do 01.00 čas, doći do potpune obustave saobraćaja u delu Ulice Vuka Karadžića.

Za saobraćaj se zatvara deo Ulice Vuka Karadžića, od kružne raskrsnice „Carska palata“ do raskrsnice sa Parobrodskom ulicom. Saobraćaj će biti preusmeren na kružnoj raskrsnici „Carska palata“ i na raskrsnici ulica Vuka Karadžića i Parobrodske.

Mole se građani da tokom trajanja gastro – vinskog festivala poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne pravce.

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