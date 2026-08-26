  • sreda, 26. avgust 2026.
Zbog „Vinskog parka“ 29. avgusta zatvoren deo Ulice Vuka Karadžića
Servis | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Zbog „Vinskog parka“ 29. avgusta zatvoren deo Ulice Vuka Karadžića

26. avgust 2026. godine

Preduzeće „Sirmijum put“ d.o.o, kao upravljač putne infrastrukture, obaveštava građane da će, zbog održavanja gastro – vinskog festivala „Vinski park“, 29. avgusta, u periodu od 16.00 do 01.00 čas, doći do potpune obustave saobraćaja u delu Ulice Vuka Karadžića.

Za saobraćaj se zatvara deo Ulice Vuka Karadžića, od kružne raskrsnice „Carska palata“ do raskrsnice sa Parobrodskom ulicom. Saobraćaj će biti preusmeren na kružnoj raskrsnici „Carska palata“ i na raskrsnici ulica Vuka Karadžića i Parobrodske.

Mole se građani da tokom trajanja gastro – vinskog festivala poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne pravce.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Radovi kod nadvožnjaka na izlasku iz Rume ka Inđiji
categories_image
Savska voda bezbedna za kupanje
categories_image
Stolovi za stoni tenis i tekbol besplatni za sve građane
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 27. avgust
categories_image
Tri saobraćajke u toku jučerašnjeg dana
categories_image
TOP 50 vina Fruške gore – međunarodni žiri bira najbolje
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Zabava | Reportaža | Sremska Mitrovica

Emilija Selaкović iz Martinaca o...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Akcije dobrovoljnog davanja krvi...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Nema granica tamo gde ima ljubavi

categories_image

Servis

Šest osoba povređeno u saobraćaj...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt