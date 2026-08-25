TOP 50 vina Fruške gore – međunarodni žiri bira najbolje

TOP 50 vina Fruške gore predstavlja jedinstven godišnji izbor pedeset najboljih vina ovog istorijskog vinogorja i jedan je od najznačajnijih projekata promocije kvaliteta i identiteta fruškogorskog vinarstva. Pokrenut sa ciljem da svake godine izdvoji vina koja najbolje predstavljaju potencijal Fruške gore, projekat je tokom godina postao relevantan vodič za vinske profesionalce, trgovce, ugostitelje i ljubitelje vina, a ove godine u sklopu „Vinskog parka“.

Posebnu težinu izboru daje međunarodno ocenjivanje, na kojem vina procenjuju renomirane vinske sudije iz različitih zemalja, ove godine predvođene jednom od najuglednijih svetskih vinskih ekspertkinja, Caroline Gilby MW. Zahvaljujući nezavisnom i profesionalnom ocenjivanju prema najvišim međunarodnim standardima, lista TOP 50 predstavlja pouzdanu potvrdu autentičnog izraza fruškogorskog teroara i izuzetnu priliku da najbolja vina Fruške gore budu prepoznata kod potrošača kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

TOP 50 nije samo rang-lista najboljih vina – to je promocija regiona, njegovih sorti, teroara i vinara, kao i snažan podsticaj daljem razvoju kvaliteta i međunarodnoj afirmaciji Fruške gore kao jedne od najznačajnijih vinskih regija ovog dela Evrope.

Proglašenje će biti 29. avgusta tokom „Vinskog parka“.

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