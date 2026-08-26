Stolovi za stoni tenis i tekbol besplatni za sve građane

Poslovno-sportski centar „Pinki“, u saradnji sa Kazneno-popravnim zavodom u Sremskoj Mitrovici, obezbedio je dva stola za stoni tenis i dva za tekbol, čime je ponuda besplatnih rekreativnih sadržaja u okviru ovog kompleksa dodatno proširena.

Oprema za stoni tenis postavljena je u neposrednoj blizini bazena sredinom prošle nedelje i odmah je privukla pažnju Mitrovčana. Na raspolaganju su i reketi i loptice, pa svi zainteresovani mogu besplatno da odigraju partiju i rekreiraju se.

– Ono što me je posebno obradovalo jeste to što su građani odmah počeli da koriste ovaj novi sadržaj. Posebno mi je bilo drago kada sam u ranim jutarnjim časovima videla ljude kako igraju stoni tenis, jer je to najbolji pokazatelj da su Mitrovčani dobro prihvatili ovu novinu – rekla je Angelina Vuković Anojčić, direktorka PSC „Pinki“.

Kako je istakla, raduje je i odgovoran odnos korisnika prema opremi. Nakon igre sve se uredno vraća na svoje mesto, što omogućava da sadržaj bude dostupan svima koji žele da ga koriste.

Ponuda će uskoro biti proširena i mogućnošću igranja tekbola. Dva stola smeštena su na prostoru između bazena i terena „Bane Ivanović“, a pre nego što budu predata na korišćenje potrebno je završiti još nekoliko radova.

– Stolovi za tebkol su postavljeni, ostalo je da završimo još nekoliko detalja kako bi sve bilo spremno za bezbedno korišćenje. Očekujem da će tokom ove nedelje i oni biti na raspolaganju građanima – navela je direktorka.

Vuković Anojčić apelovala je na korisnike da se prema novim stolovima i pratećoj opremi odnose savesno i odgovorno kako bi što duže služila svojoj nameni, a Mitrovčane je pozvala da iskoriste još jednu mogućnost za besplatnu rekreaciju u okviru

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