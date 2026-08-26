Najava isključenja struje za četvrtak, 27. avgust

Za četvrtak, 27. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Martinci od 08:00 do 10:00 časova

Vojvođanska od broja 61a do 175 i od 66 do 170

Auto servis “Mercedes” – ul. Vojvođanska broj 147

Partizanska

Vojvode Mišića

Marinci od 10:15 do 12:00 časova

Krajiška

Fruškogorska od br. 43-73 i 50-82

Fruškogorska od br. 75-133a i 82-132

Jovanke Gabošac od br. 17-35 i 42-144

“OMV” benzinska stanica – Martinci, autoput

Ekonomija Martinci

Železnička od br. 61-119 i 66-158

Jovanke Gabošac od br. 1-15 i 2-40

Putnička od br. 1a-39

Železnička stanica Martinci

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