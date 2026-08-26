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Najava isključenja struje za četvrtak, 27. avgust
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Najava isključenja struje za četvrtak, 27. avgust

26. avgust 2026. godine

Za četvrtak, 27. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Martinci od 08:00 do 10:00 časova

Vojvođanska od broja 61a do 175 i od 66 do 170
Auto servis “Mercedes” – ul. Vojvođanska broj 147
Partizanska
Vojvode Mišića

Marinci od 10:15 do 12:00 časova

Krajiška
Fruškogorska od br. 43-73 i 50-82
Fruškogorska od br. 75-133a i 82-132
Jovanke Gabošac od br. 17-35 i 42-144
“OMV” benzinska stanica – Martinci, autoput
Ekonomija Martinci
Železnička od br. 61-119 i 66-158
Jovanke Gabošac od br. 1-15 i 2-40
Putnička od br. 1a-39
Železnička stanica Martinci

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