Najava isključenja struje za četvrtak, 27. avgust

Za četvrtak, 27. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Martinci od 08:00 do 10:00 časova
Vojvođanska od broja 61a do 175 i od 66 do 170
Auto servis “Mercedes” – ul. Vojvođanska broj 147
Partizanska
Vojvode Mišića
Marinci od 10:15 do 12:00 časova
Krajiška
Fruškogorska od br. 43-73 i 50-82
Fruškogorska od br. 75-133a i 82-132
Jovanke Gabošac od br. 17-35 i 42-144
“OMV” benzinska stanica – Martinci, autoput
Ekonomija Martinci
Železnička od br. 61-119 i 66-158
Jovanke Gabošac od br. 1-15 i 2-40
Putnička od br. 1a-39
Železnička stanica Martinci