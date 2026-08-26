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Tri saobraćajke u toku jučerašnjeg dana
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Tri saobraćajke u toku jučerašnjeg dana

26. avgust 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice i Inđije, registrovane su tri saobraćajne nezgode.

Povređena je jedna osoba.

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