Uskoro rekonstrukcija puta kroz Ljukovo

Uskoro počinje kompletna rekonstrukcija puta kroz Ljukovo, zbog čega će u narednom periodu biti izmenjen režim saobraćaja na ovoj deonici.
Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren, a vozila će se usmeravati alternativnim pravcem preko Golubinaca. Vozačima se preporučuje da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da planiraju putovanje u skladu sa izmenjenim režimom saobraćaja.
Planirana je kompletna rekonstrukcija puta, što će, nakon završetka radova, doprineti bezbednijem i kvalitetnijem odvijanju saobraćaja kroz Ljukovo.
O detaljima u vezi sa početkom radova, trajanjem rekonstrukcije i izmenama režima saobraćaja javnost će biti blagovremeno obaveštena.
M.S.