Uskoro rekonstrukcija puta kroz Ljukovo

Uskoro počinje kompletna rekonstrukcija puta kroz Ljukovo, zbog čega će u narednom periodu biti izmenjen režim saobraćaja na ovoj deonici.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren, a vozila će se usmeravati alternativnim pravcem preko Golubinaca. Vozačima se preporučuje da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da planiraju putovanje u skladu sa izmenjenim režimom saobraćaja.

Planirana je kompletna rekonstrukcija puta, što će, nakon završetka radova, doprineti bezbednijem i kvalitetnijem odvijanju saobraćaja kroz Ljukovo.

O detaljima u vezi sa početkom radova, trajanjem rekonstrukcije i izmenama režima saobraćaja javnost će biti blagovremeno obaveštena.

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.