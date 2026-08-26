  • sreda, 26. avgust 2026.
Uskoro rekonstrukcija puta kroz Ljukovo
Hronika | Inđija | Vesti
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Uskoro rekonstrukcija puta kroz Ljukovo

26. avgust 2026. godine

Uskoro počinje kompletna rekonstrukcija puta kroz Ljukovo, zbog čega će u narednom periodu biti izmenjen režim saobraćaja na ovoj deonici.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren, a vozila će se usmeravati alternativnim pravcem preko Golubinaca. Vozačima se preporučuje da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da planiraju putovanje u skladu sa izmenjenim režimom saobraćaja.

Planirana je kompletna rekonstrukcija puta, što će, nakon završetka radova, doprineti bezbednijem i kvalitetnijem odvijanju saobraćaja kroz Ljukovo.

O detaljima u vezi sa početkom radova, trajanjem rekonstrukcije i izmenama režima saobraćaja javnost će biti blagovremeno obaveštena. 

M.S.

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