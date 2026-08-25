Sibačani obeležili seosku slavu uz sećanje na stradale meštane

Svečanim polaganjem venca na spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu i prigodnim kulturno-umetničkim programom, Sibačani su obeležili seosku slavu.

Venac na spomenik položili su zamenik predsednika Opštine Pećinci Zoran Vojkić, pokrajinski poslanik Aleksandar Mandić i predsednik Saveta mesne zajednice Sibač Đorđe Smiljanić, odajući počast meštanima koji su svoje živote položili u borbi protiv fašizma.

Obraćajući se prisutnim meštanima, Zoran Vojkić je čestitao slavu u ime Opštine Pećinci i zahvalio svima koji su svojim prisustvom uveličali svečanost.

-Ovi ljudi izgubili su živote da bismo mi živeli bolje. Naše je da nastavimo tamo gde su oni stali. Oni su dali ono najvrednije što jedan čovek ima – svoj život, a na nama je da se izborimo da i mi, ali i buduće generacije, živimo bolje – poručio je Vojkić.

Vojkić se posebno zahvalio deci Kulturno-umetničkog društva „Karlovčić“, koja svojim nastupima tradicionalno uveličavaju svečanosti u Sibaču, kao i Mesnoj zajednici Sibač koja neguje tradiciju i običaje, crkvi i sveštenstvu, Kulturnom centru Pećinci i svima koji su doprineli organizaciji programa. Posebnu zahvalnost uputio je pokrajinskom poslaniku Aleksandru Mandiću, koji, kako je naglasio, redovno dolazi u Sibač kako bi zajedno sa meštanima odao počast stradalim junacima.

-Ispred nas nije spomenik običnim ljudima, ovo je spomenik podignut za naše komšije, rođake i kumove koji su dali svoje živote samo zato što su branili svoje pragove. Moramo da negujemo kulturu sećanja i da na svoju decu prenosimo poštovanje koje dugujemo onima koji su dali svoje živote za otadžbinu. Svi vi koji ste danas došli u ovako velikom broju upravo je dokaz da oni neće biti zaboravljeni i da ovo sećanje mora večno da traje – poručio je Aleksandar Mandić, i naglasio da Srbija, u vremenu kada je svet suočen sa brojnim izazovima, kako je rekao, mora ostati ostrvo mira i nastaviti da se razvija, kako se strahote rata, koje simbolizuje spomenik u Sibaču, više nikada ne bi ponovile.

O istoriji Sibača, kao i o herojstvu i stradanju njegovih meštana u oba svetska rata, govorio je veteran Lazar Čikić. On je podsetio da je spomenik palim borcima izgrađen 1962. godine, a svečano otvoren 14. oktobra iste godine. Kako je rekao, ove godine navršavaju se 84 godine od stradanja 19 Sibačana, koji su 19. avgusta 1942. godine, na dan seoske slave Preobraženje, stradali od ruke nacističkih okupacionih snaga. Toga dana okupatori su upali u selo i uhapsili grupu meštana, njih ukupno 19, koje su odveli u obližnju Rumu, gde su ubrzo streljani. Tokom Drugog svetskog rata život je izgubilo ukupno 112 meštana Sibača, što je činilo gotovo petinu tadašnjeg stanovništva sela.

Pomen postradalim Sibačanima služio je mesni paroh jerej Milan Glavašević, uz sasluženje paroha prhovačkog jereja Marka Jelisavca i đakona beščanskog Gorana Brulovića.

U kulturno-umetničkom delu programa, koji je upriličio Kulturni centar Pećinci, nastupili su članovi Kulturno-umetničkog društva „Karlovčić“ i mladi solista na harmonici Novak Zurković. Program je vodila glumica Kulturnog centra Pećinci Jelena Nedeljković, koja je ovom prilikom kazivala i rodoljubive pesme.

Izvor/foto: pecinci.org

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