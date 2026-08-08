Sistem 48: Odlična naplata poreza na imovinu

Opština Inđija je tokom prvih šest meseci 2026. godine ostvarila značajne rezultate u naplati poreza na imovinu. Zaključno sa 26. julom, ukupno je naplaćeno 339.366.654,33 dinara, od čega se 170.081.541,83 dinara odnosi na porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, a 169.285.112,50 dinara na porez obveznika koji vode poslovne knjige.

Podaci pokazuju da je naplata u drugoj polovini jula značajno intenzivirana. Kod obveznika koji ne vode poslovne knjige u izveštajnom periodu naplaćeno je 14,3 miliona dinara, što predstavlja rast od 415 odsto u odnosu na prethodni period.

Istovremeno, kod obveznika koji vode poslovne knjige naplaćeno je više od 5 miliona dinara, što je povećanje od čak 2.121 odsto u odnosu na prethodni izveštajni period.

M.S.

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