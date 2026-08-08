  • subota, 8. avgust 2026.
Sistem 48: Odlična naplata poreza na imovinu
Ekonomija | Hronika | Inđija | Vesti
0 Komentara

Sistem 48: Odlična naplata poreza na imovinu

8. avgust 2026. godine

Opština Inđija je tokom prvih šest meseci 2026. godine ostvarila značajne rezultate u naplati poreza na imovinu. Zaključno sa 26. julom, ukupno je naplaćeno 339.366.654,33 dinara, od čega se 170.081.541,83 dinara odnosi na porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, a 169.285.112,50 dinara na porez obveznika koji vode poslovne knjige.

Podaci pokazuju da je naplata u drugoj polovini jula značajno intenzivirana. Kod obveznika koji ne vode poslovne knjige u izveštajnom periodu naplaćeno je 14,3 miliona dinara, što predstavlja rast od 415 odsto u odnosu na prethodni period.

Istovremeno, kod obveznika koji vode poslovne knjige naplaćeno je više od 5 miliona dinara, što je povećanje od čak 2.121 odsto u odnosu na prethodni izveštajni period.

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dok pekmez tiho vri: Danijela Borković, čuvar mirisa tradicije
categories_image
Radenko Rusin, humanista više od pola veka: Dao krv čak 136 puta
categories_image
Ekspo karavan u subotu u Rumi
categories_image
Štab za vanredne situacije: Požar na deponiji pod kontrolom, sanacija u narednim danima
categories_image
U subotu Moto skup u Brestaču
categories_image
Zavod za javno zdravlje: Vazduh umereno dobar, preporučen oprez osetljivim kategorijama
Povezane Vesti
categories_image

Sport | Vesti

Dragana Tomašević najbolji sport...

categories_image

Vesti

Tunel kreće iz Iriga

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Bolnici na poklon klime od povre...

categories_image

Društvo | Hronika | Inđija | Vesti

Novi reflektori na stadionu

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt