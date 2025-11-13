Obeležen Dan opštine Irig

Irig-U Irigu je danas obeležen Dan opštine, dan sećanja na oslobođenje naselja u Prvom svetskom ratu. Na svečanoj Sednici Skupštine opštine Irig dodeljeno je Javno priznanje za 2025.godinu predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, a u njegovo ime priznanje je primio njegov savetnik, Milorad Veljović. Zahvalnice i nagrade dodeljene su Savi Jojiću, vlasniku Vinarije „Mačkov podrum“, Draganu Kosovcu, direktoru Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Termal“ Vrdnik, Milenku Đurđeviću, vlasniku Industrije mesa „Đurđević“, Ivanu Arpašu, organizatoru manifestacije „Tour de Fruška“ i Josipu Molnaru za 128 puta datu krv.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.