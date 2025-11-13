  • četvrtak, 13. novembar 2025.
Obeležen Dan opštine Irig
Društvo | Vesti | Irig
0 Komentara

Obeležen Dan opštine Irig

13. novembar 2025. godine

Irig-U Irigu je danas obeležen Dan opštine, dan sećanja na oslobođenje naselja u Prvom svetskom ratu. Na svečanoj Sednici Skupštine opštine Irig dodeljeno je Javno priznanje za 2025.godinu predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, a u njegovo ime priznanje je primio njegov savetnik, Milorad Veljović. Zahvalnice i nagrade dodeljene su Savi Jojiću, vlasniku Vinarije „Mačkov podrum“, Draganu Kosovcu, direktoru Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Termal“ Vrdnik, Milenku Đurđeviću, vlasniku Industrije mesa „Đurđević“, Ivanu Arpašu, organizatoru manifestacije „Tour de Fruška“ i Josipu Molnaru za 128 puta datu krv.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
HUMANITARNI TURNIR: Mitrovački đaci igraju za psihijatriju Opšte bolnice
categories_image
Besplatna merenja i saveti građanima povodom Svetskog dana dijabetesa
categories_image
Konkurs za studentske stipendije
categories_image
Info dan o energetskoj efikasnosti
categories_image
Veliko interesovanje građana za mere energetske efikasnosti u Inđiji
categories_image
Izložba sitnih životinja u Salašu Noćajskom 23. novembra
Povezane Vesti
categories_image

Kultura | Vesti

„Žena muža mog“ u Sr...

categories_image

Društvo | Ekonomija | Hronika | Vesti

Podrška malim i srednjim preduze...

categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

Istorijski budžet

categories_image

Vesti | Ruma

Opština otkupljuje povrtarske pr...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt