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Projekcija dokumentarnog filma „Sam pred sobom“ o Savi Šumanoviću
Društvo | Šid
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Projekcija dokumentarnog filma „Sam pred sobom“ o Savi Šumanoviću

26. avgust 2026. godine

Povodom 84. godišnjice od stradanja Save Šumanovića, u Galeriji slika „Sava Šumanović“ u Šidu biće održana premijerna projekcija dugometražnog dokumentarnog filma „Sam pred sobom“.

Projekcija je zakazana za petak, 28. avgusta, sa početkom u 19 časova, u prostoru Galerije slika „Sava Šumanović“ u Šidu.

Film „Sam pred sobom“ posvećen je životu i umetničkom stvaralaštvu Save Šumanovića, jednog od najznačajnijih srpskih umetnika 20. veka. Kroz poetiku slike i zvuka, kao i rekonstrukciju radijskih emisija, film nastoji da dočara umetnikov život, njegov stvaralački put i vreme u kojem je stvarao.

Premijerna projekcija u Galeriji slika „Sava Šumanović“ predstavlja priliku da se delo i ličnost velikog umetnika sagledaju iz novog, filmskog ugla, uz podsećanje na njegov izuzetan doprinos srpskoj umetnosti.

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