Za vikend prvi “Gastromeet fest”

“Gastromeet fest”, novi i originalni gastro festival u kulturnoj i turističkoj ponudi Opštine Beočin će biti održan 28. i 29. oktobra na platou kod sportske hale u Beočinu.

Festival je zamišljen kao gastronomsko turistička manifestacija, koja teži prikazu, promociji i popularizaciji inovativnih načina spremanja hrane, po uzoru na najbolje svetske BBQ kuhinje i kulturnih vrednosti usmerenih ka gitarskom i RnB zvuku sa kojim čini čist hedonizam, eksploziju i vatromet ukusa za sva čula.

Sa ambicijom da postane tradicionalni festival, cilj festivala je očuvanje kulturne, turističke i gastronomske baštine Vojvodine i Srema, ali sa naglaskom na promovisanje vrhunske svetske kuhinje i novih pristupa spremanju jela sa roštilja. Sekundarni cilj je unapređenje turističkih potencijala Opštine Beočin i promovisanje proizvoda malih i srednjih proizvođača i preduzetnika iz Opštine Beočin i Srema kroz prodajni bazar u okviru manifestacije, kroz koji će se predstaviti tradicionalna vojvođanska kuhinja, stari zanati i manufaktura, domaći proizvodi, običaji i tradicionalne multikulturalne vrednosti sa ovih prostora.

Originalnost festivala “Gastromeet” se ogleda u takmičarskom delu festa, i to u subotu, 28. oktobra, u spremanju dimljenih svinjskih rebaraca i pilećih krilaca, na moderan i inovativan način, višesatnom i brižnom pripremom u smokerima i najmodernijim BBQ roštiljima i uređajima, što je samo po sebi atrakcija i jedinstvena prilika da se šira ciljna grupa upozna sa ovim načinom i pristupom pripreme hrane. U okviru takmičenja u pripremi hrane, očekuju se i ekipe iz susednih država, dok će takmičarske uzorke ocenjivati međunarodni žiri sastavljen od vrhunskih kuvara iz zemlje i inostranstva.

Za nedelju, 29.oktobra je planiram bazar izlagača i degustacija jela vrhunskih kuvara.

Da bi ugođaj bio potpuniji, na marginama takmičarskog dela festa, održavaće se i takozvani „masterklasovi“, u okviru kojih će vrhunski kuvari, iz Srbije i inostranstva, vršiti edukaciju na temu gastronomije, degustacije, enologije, nutricionizma, začina i dodacima jelima ove vrste, tajnama specifičnih sirupa za moderna BBQ jela, kombinovanju sireva sa pićem i hranom, zatim o veganstvu i vegtarijanstvu i slaganju svega navedenog sa vinima, pivima i žestokim pićima. Jednom rečju, sve što ste hteli da saznate o hedonizmu, a niste znali koga da pitate, sada će te imati priliku.

U revijalnom delu festa, u van takmičarskoj konkurenciji, varjače će ukrstiti i novinarske ekipe i gosti iz vojvođanskih moto i oldtajmer klubova, uz zvuke rock and roll kao značajna podrška organizaciji festivala i neraskidivoj vezi BBQ ukusa i zvuka gitare.

Festival “Gastromeet” organizuje Udruženje građana Centar za razvoj turizma i očuvanje sela, Beočin uz podršku Turističke organizacije Beočin, i uz pokroviteljstvo Opštine Beočin.

SATNICA FESTIVALA,

Subota, 28. oktobar

10 časova – start festivala, takmičari, izlagači

11 časova – svečano otvaranje festivala

12 do 15 časova – masterklasovi (4 zaredom, 4 različite tematike)

15 časova – otvaranje najvećeg smokera na Balkanu, 150 kg mesa

15 do 16 časova – uzimanje uzoraka takmičara i ocenjivanje

17 časova – proglašenje pobednika

17 do 20 časova – degustacija vrhunskih BBQ jela uz zanatska piva i vina iz Srema

Nedelja, 29. oktobar

10 časova – bazar izlagača, smotra oldtajmera

15 časova – otvaranje najvećeg smokera na Balkanu, 150 kg mesa

15 do 20 časova – degustacija vrhunskih BBQ jela uz zanatska piva i vina iz Srema

20 časova – Zatvaranje “Gastromeet festa”

